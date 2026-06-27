لتقليل التوتر.. احرص على تناول هذه الأطعمة ليلا

قد تؤثر الأطعمة التي تتناولها ليلاً على كيفية استجابة جسمك للتوتر، فالأطعمة الغنية بالمغنيسيوم والألياف وأحماض أوميغا 3 الدهنية وغيرها من العناصر الغذائية المفيدة قد تساعد على الاسترخاء وتحسين إدارة التوتر.

أطعمة تساعدك على تقليل التوتر

- الأفوكادو

يحتوي الأفوكادو على الألياف والمغنيسيوم.

قد يؤدي التوتر إلى نقص المغنيسيوم، مما قد يؤثر على النوم ويزيد من القلق، لذا، فإن تناول الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم بانتظام ، مثل الأفوكادو، يساعد الجسم على إدارة التوتر بشكل أفضل.

تساعد الألياف الموجودة في الأفوكادو على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من احتمالية الإفراط في تناول الطعام أو الأكل بدافع التوتر، يحتوي الأفوكادو أيضًا على عناصر غذائية مفيدة مثل:

البوتاسيوم

الدهون الصحية

فيتامين ج

فيتامين ب 6

- الفاصوليا والعدس

توفر الفاصوليا والعدس الألياف والمغنيسيوم وفيتامينات ب.

يُعدّ الحمص والعدس مصدرين غنيين بالمغنيسيوم، كما يحتوي الحمص على التربتوفان الذي يُساعد الجسم على إنتاج السيروتونين (هرمون يُساهم في تنظيم التوتر والمزاج) تُعتبر البقوليات مصادر لفيتامينات ب، التي تُساعد على تهدئة الأعصاب

- البروتينات الخالية من الدهون

البروتين الأحماض الأمينية التي تُساعد في بناء الهرمونات والنواقل العصبية المُشاركة في استجابة الجسم للضغط النفسي، وعدم الحصول على كمية كافية من البروتين قد يُؤثّر سلبًا على المزاج ووظائف الدماغ.

ابحث عن الأطعمة الغنية بالبروتين الخالي من الدهون مثل:

سمك

فراخ

ديك رومى

بيض

يُعدّ البيض مصدراً لفيتامين د، وقد ارتبط انخفاض مستويات فيتامين د بالتوتر والقلق والاكتئاب.

يُعدّ الدجاج والديك الرومي والبيض مصادر غنية بفيتامينات ب، التي قد تساعد في تقليل التوتر ودعم وظائف الدماغ.