انقطاع مياه الشرب ببعض مناطق دمنهور بسبب عطل فنى مفاجئ

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة عن ضعف تدفق مياه الشرب ببعض مناطق مدينة دمنهور وبعض قرى مركز دمنهور حتى الساعة 12 ظهرا، نظرًا لحدوث عطل فني مفاجئ بمحطة مياه دمنهور .

وعلى الفور، انتقلت فرق الطوارئ والإصلاح والصيانة إلى موقع العطل، وعلى رأسها المهندس أحمد عبد المنعم التراس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياة الشرب بالبحيرة، حيث بدأت أعمال الإصلاح والصيانة بشكل عاجل، مع الدفع بكافة المعدات والأجهزة اللازمة والعمل على مدار الساعة، وذلك لسرعة الانتهاء من إصلاح العطل وإعادة انتظام ضخ المياه للمواطنين في أقرب وقت ممكن.

كما أعلنت شركة مياه الشرب بالبحيرة عن توفير سيارات مياه نقية لتوفير احتياجات المواطنين بالمناطق المتأثرة طوال فترة ضعف الخدمة.

وأوضحت شركة البحيرة، أنه لطلب سيارات المياه أو في حالة وجود أي شكاوى، يرجى التواصل مع الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو محمول