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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 15700 لتر سولا قبل تهريبها للسوق السوداء في البحيرة

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، من إحباط تهريب كميات ضخمة من المواد البترولية والسجائر مجهولة المصدر، وذلك خلال حملات رقابية مكثفة جابت أنحاء مدينتي وادي النطرون وأبو المطامير، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وبتكليف مباشر من المهندس محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق والحفاظ على أموال الدعم.

وقد أسفرت هذه الحملات عن ضبط سيارتين نقل، الأولى محملة بـ 7700 لتر سولار والثانية بـ 8000 لتر سولار، بإجمالي 15700 لتر وقود مدعم تم تجميعها لتهريبها بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة، كما تمكنت من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتجميع 15 أسطوانة غاز منزلية للاتجار بها، فضلًا عن مصادرة 1970 علبة سجائر مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على منشئها في عدة محال تجارية.

وجاءت الحملة تحت إشراف قيادات المديرية برئاسة رضا النوام، مفتش الإدارة العامة للتجارة الداخلية، وبمشاركة مأموري الضبط القضائي سعيد طه وأحمد حماد، وبالتنسيق المشترك مع محمد عاطف من الإدارة العامة لمباحث التموين بشمال وغرب الدلتا، حيث تم التحفظ الفوري على جميع المضبوطات والسيارات، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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