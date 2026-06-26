طردوني ورموني في الشارع.. حكاية استغاثة عامل من زوجته ونجله بالبحيرة

لم يجد عاملا بمحافظة البحيرة وسيلة للتعبير عن معاناته سوى الظهور في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، شاكياً تعرضه للإهانة والاعتداء والطرد من منزله على يد زوجته ونجله، في مشهد أثار تعاطف المتابعين ودفع الأجهزة الأمنية إلى التحرك لكشف ملابساته.

وبعد الفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الرجل، الذي تبين أنه عامل يقيم بمدينة كفر الدوار وله معلومات جنائية، وبسؤاله، أكد تعرضه للسب والضرب من زوجته ونجله بسبب خلافات عائلية، مشيراً إلى أن الواقعة لم تسفر عن إصابات.

كما نجحت قوات الأمن في ضبط الزوجة والابن، الذي تبين أيضاً أن له معلومات جنائية، وبمواجهتهما، اعترفا بوقوع المشاجرة، وأرجعا ما حدث إلى خلافات أسرية، فيما اتهما الأب بالتعدي عليهما بالسب خلال تلك الخلافات.

وفي ضوء ما أسفرت عنه التحريات، اتخذت الإجراءات القانونية بحق جميع أطراف الواقعة، وأُحيلت القضية إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق، لتتحول قصة بدأت باستغاثة عبر مواقع التواصل إلى ملف قيد التحقيق أمام جهات العدالة.