إسبانيا تعلن مقتـ.ل 5 من رعاياها وفقدان 119 جراء زلزالي فنزويلا
أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس اليوم السبت، مصرع خمسة رعايا إسبانيين، فيما لا يزال 119 إسبانيا في عداد المفقودين، جراء الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا يوم الأربعاء الماضي.
وقال ألباريس، حسبما أوردت صحيفة (ديموكراتا) الإسبانية، إن هذه هي الأرقام المحدثة المتوفرة حاليا لدى الحكومة الإسبانية، مقدما تعازيه لأسر الضحايا.
يأتي هذا التحديث في خضم مرحلة الإنقاذ، حيث تعمل السلطات الفنزويلية والفرق الدولية على مدار الساعة للعثور على ناجين بين أنقاض المباني المنهارة.
وكان زلزالان بقوة 7.2 و7.5 درجة على مقياس ريختر قد ضربا فنزويلا، وتسببا في حدوث أضرار جسيمة بالبنية التحتية للبلاد، ومقتل 920 شخصا على الأقل وإصابة 3 آلاف و360 آخرين.