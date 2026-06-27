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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الأكاسيا والتيكوما والبونسيانا تزين الشارع التجاري بحي الشيخ زايد بالإسماعيلية

الأعمال
الأعمال
الإسماعيلية انجي هيبة

تواصل أجهزة محافظة الاسماعيلية جهودها المكثفة لرفع كفاءة وتجميل مختلف المناطق بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، بشأن تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بالمظهر الحضاري للمحافظة.

وفي هذا السياق، واصل جهاز التطوير والتجميل، برئاسة المهندسة تغريد أبو السعود، وبالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل، جهوده في دعم المسطحات الخضراء والتوسع في زراعة الأشجار بمختلف أنحاء المحافظة، حيث قام اليوم بمواصلة أعمال زراعة أشجار البونسيانا والتيكوما والأكاسيا بالجزر الوسطى بالشارع التجاري بحي الشيخ زايد، وذلك في إطار خطة المحافظة للتوسع في الرقعة الخضراء وتعويض الأشجار التي تمت إزالتها خلال أعمال تطوير الشارع التجاري.

وأوضح الجهاز أن الأشجار المزروعة تتميز بأحجام مناسبة للموقع، حيث لا يقل قطر جذع الشجرة عن ٢ بوصة، فيما لا يقل ارتفاعها عن ٤ أمتار، بما يسهم في إضفاء مظهر جمالي وحضاري للمنطقة.

كما تم زراعة ما لا يقل عن ٥٠ شجرة من أشجار الزينة، بالتعاون بين مديرية الطرق والنقل، وبالمشاركة المجتمعية ومشاتل جهاز التطوير والتجميل، دعمًا لجهود المحافظة في تحسين البيئة وزيادة المساحات الخضراء.

في سياق متصل، نفذ الجهاز أعمال ترقيع وإحلال لأجزاء من المسطحات الخضراء بالشارع التجاري، من خلال استبدال النجيل التالف، للحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة وتحسين المشهد البصري.

وناشد جهاز التطوير والتجميل مواطني محافظة الإسماعيلية ضرورة الحفاظ على الجزر الوسطى والأشجار المزروعة حديثًا، وعدم الإضرار بها، بما يضمن نموها بالشكل الأمثل وتحقيق الاستفادة البيئية والجمالية المرجوة منها.

يأتي ذلك تحت إشراف العميد عفت راغب مستشار المحافظ للمتابعة الميدانية.

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