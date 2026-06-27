رئيس مياه البحر الأحمر يتابع أعمال توصيل الخدمة لمجمع الجملة وعمارات البداري بالغردقة

تفقد اللواء مهندس بهاء عبد المنعم سيد الأهل رئيس شركة مياه البحر الأحمر أعمال توصيل شبكات المياه والصرف الصحي لمشروع مجمع خدمات الجملة بمنطقة النجدة بمدينة الغردقة.

كما تابع أعمال الشركة الجاري تنفيذها بالعمارات السكنية بمنطقة البداري حيث يتم توصيل شبكات مياه وشبكات صرف صحي للمشروع.

ووجه رئيس الشركة بسرعه الانتهاء من أعمال توصيل الشبكات طبقا للبرنامج الذمني المحدد حيث من المقرر الانتهاء من الأعمال خلال اسبوعين من تاريخه.

وأكد رئيس الشركة على الالتزام بمعايير الجودة في التنفيذ حيث تصل التكلفة الإجمالية لأعمال توصيل شبكات المياه والصرف الصحي لمجمع خدمات الجمله والعمارات السكنية بمنطقة البداري إلى 21 مليون و 500 الف تم تمويلها من المحافظة.

وتأتي هذه الأعمال ضمن خطة المحافظة لتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى لكافة المناطق بجميع مدن المحافظة لتحسين مستوي الخدمات المقدمه لأهالي البحر الأحمر.