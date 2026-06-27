رفع 465 طنًا من المخلفات لتعزيز النظافة والمحافظة على البيئة بنجع حمادي

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، بناءً على توجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، من تنفيذ عدد من الحملات لرفع المخلفات والقمامة بصورة يومية، حيث تواصل الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية القروية جهودها المكثفة لضمان الحفاظ على مستوى النظافة بالشوارع والميادين والقرى التابعة للمركز.

من جانبه، أوضح حسين الزمقان، رئيس المركز، أن منظومة النظافة تعمل على مدار 3 فترات يوميًا داخل مدينة نجع حمادي، موضحًا أن متوسط ما يتم رفعه من القمامة والمخلفات بالمدينة يتجاوز 50 طنًا يوميًا، بالإضافة إلى المخلفات التي يتم جمعها من الوحدات المحلية القروية التسع التابعة للمركز، بما يضمن استمرار تقديم خدمة نظافة متكاملة.

وأكد رئيس المركز، أن إجمالي ما تم رفعه ونقله من القمامة والمخلفات الصلبة بلغ 465 طنًّا، تم تسليمها بالكامل إلى مصنع السماد العضوي بحاجر جبل نجع حمادي للاستفادة منها، في إطار دعم جهود الحفاظ على البيئة وتعظيم الاستفادة من المخلفات وتحقيق الاستدامة البيئية.