ماريان شحاته: 30 يونيو ثورة ساهمت في استعادة دور وثقل مصر الإقليمي والدولي

هنأت المستشارة ماريان شحاته، امين أمانة الاتصال السياسى والعلامات الحكومية بأمانة الشيخ زايد لحزب حماة الوطن، الرئيس عبد الفتاح السيسى، والشعب المصرى العظيم بمناسبة حلول الذكرى الـ 13 لثورة 30 يونيو لعام 2026 ، التي أثبتت انتصار جيش مصر العظيم لإرادة الشعب المصري العظيم.

30 يونيو طوق النجاة من الفوضى.. وبداية عهد جديد

وقالت شحاته، في بيان لها، إن ما ننعم به اليوم من استقرار وأمن، هو ثمرة وعي الشعب المصري الأبى علي الانكسار، وثورة أعادت للوطن توازنه، فكانت ٣٠ يونيو طوق النجاة من الفوضى وبداية عهد جديد يُعلي من قيمة الوطن ويحمي مقدراته.

ثورة 30 يونيو انتصر فيها جيش مصر العظيم لإرادة المصريين

وأضافت أمين أمانة الاتصال السياسى بحماة الوطن، أن ثورة 30 يونيو ساهمت في إستعادة دور وثقل مصر الأقليمي والدولي وخاصة الدور المصري في القارة الأفريقية، كما أن الدبلوماسية المصرية التي يقودها الرئيس السيسى بكل كفاءة واقتدار حققت إنجازات مهمة في تأمين المصالح والأهداف الوطنية، مشيرة الي أن هذه الثورة العظيم وضعت مصر على طريق الجمهورية الجديدة وستظل محفورة في وجدان وقلوب المصريين.

وأكدت المستشارة ماريان، أن الرئيس السيسي هو منقذ الدولة المصرية ومؤسس مصر الحديثة، خاصة في ظل الإنجازات التي تمت على أرض الواقع، وأسهمت بشكل كبير في النهوض والحفاظ على قواعد الدولة، بعد أن تعرضت للمؤامرات التي أحبطتها ثورة 30 يونيو، لافته الي أن ثورة 30 يونيو أدت للسعي لتحقيق حلم الجمهورية الجديدة التي تقوم على بناء الإنسان وبناء المؤسسات وفق منظومة قيمية تحث على تحقيق التنمية المستدامة.