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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: ثورة 30 يونيو فتحت الطريق للقضاء على العشوائيات وبناء المدن الذكية

أحمد الجبيلي، عضو مجلس النواب
أحمد الجبيلي، عضو مجلس النواب
أميرة خلف

أكد النائب أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، أن ثورة 30 يونيو 2013 مثلت نقطة انطلاق حقيقية نحو بناء الدولة الحديثة، حيث نجحت مصر خلال السنوات الماضية في تحقيق طفرة عمرانية وتنموية غير مسبوقة، كان من أبرز ملامحها القضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة والتوسع في إنشاء المدن الجديدة والذكية وفق أحدث المعايير العالمية.

وأضاف أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تبنت رؤية شاملة لتحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال تنفيذ مشروعات إسكان متكاملة ونقل آلاف الأسر من المناطق غير الآمنة إلى مجتمعات حضارية مجهزة بكافة الخدمات الأساسية، بما يحفظ كرامة المواطن ويوفر له بيئة معيشية آمنة ومستقرة.

وأوضح أن ما تحقق في ملف تطوير العشوائيات يعد إنجازا تاريخيا يعكس إرادة الدولة في مواجهة مشكلات تراكمت لعقود طويلة، لافتا إلى أن مشروعات التطوير العمراني لم تقتصر على معالجة المناطق غير المخططة، لكن امتدت إلى إنشاء جيل جديد من المدن الذكية التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والبنية التحتية المتطورة.

الجمهورية الجديدة تشهد نهضة عمرانية غير مسبوقة

وأشار النائب أحمد جبيلي، إلى أن الجمهورية الجديدة تشهد نهضة عمرانية غير مسبوقة، تجسدت في إنشاء عشرات المدن الجديدة التي تستوعب الزيادة السكانية وتوفر فرصًا للاستثمار والعمل، مؤكدا أن هذه المشروعات ساهمت في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة وتحقيق نقلة نوعية في شكل الحياة داخل مصر.

وقال إن ما تحقق بعد ثورة 30 يونيو يجسد نجاح الدولة في تحويل التحديات إلى فرص للبناء والتنمية، وترسيخ أسس دولة عصرية قادرة على تلبية تطلعات المواطنين نحو مستقبل أفضل وأكثر استقرارا.

أحمد جبيلي مجلس النواب ثورة 30 يونيو الجمهورية الجديدة

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