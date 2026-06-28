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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: التوازن بين جودة التعليم واحتياجات القطاع الصحي ضرورة

مجلس النواب
مجلس النواب
محمد الشعراوي

أكد الدكتور  نبيل العطار، عضو مجلس النواب، أن أي قرار يتعلق بخفض أعداد الطلاب المقبولين بالكليات الصحية يجب أن يستند إلى دراسة دقيقة لاحتياجات المنظومة الصحية، بما يضمن تحقيق التوازن بين جودة التعليم وتوفير الكوادر الطبية اللازمة لدعم المستشفيات والخدمات الصحية.

وقال «العطار»، في تصريحات خاصة، إن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتطوير القطاع الصحي والتوسع في تقديم الخدمات الطبية، وهو ما يتطلب توفير المزيد من الأطباء والصيادلة وأطقم التمريض، خاصة مع استمرار وجود احتياجات فعلية في العديد من المستشفيات على مستوى الجمهورية.

 تطوير منظومة التعليم الطبي 

وأضاف أن أي تطوير لمنظومة التعليم الطبي يجب أن يركز على تحسين جودة الدراسة والتدريب العملي، من خلال رفع كفاءة المستشفيات الجامعية والتوسع في المستشفيات التعليمية، بما يضمن تخريج كوادر تمتلك المهارات والخبرات اللازمة لسوق العمل.

وأشار إلى أن مراجعة أوضاع بعض الكليات الخاصة وضمان التزامها بمعايير الجودة والتدريب تمثل أولوية، حتى يحصل جميع الطلاب على فرص متكافئة في التدريب السريري، بدلًا من اللجوء إلى خفض أعداد المقبولين بالكليات الصحية.

وشدّد النائب نبيل العطار على أن أي قرار يتعلق بتنسيق القبول في الكليات الصحية يجب أن يستند إلى دراسة شاملة لاحتياجات الدولة من الكوادر الطبية خلال السنوات المقبلة، بما يحقق التوازن بين جودة التعليم وتوفير العدد الكافي من الأطباء وأعضاء الفريق الطبي.

مجلس النواب خفض أعداد الطلاب المقبولين بالكليات الصحية الكليات الصحية توفير الكوادر الطبية

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