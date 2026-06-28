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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة العربية في المحافظات

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
أ ش أ

يؤدي طلاب الثانوية العامة والبالغ عددهم 22954 طالبًا امتحانات نهاية العام، في مادة اللغة العربية، النظامين الجديد والقديم.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم الدكتور خالد قبيصي، إنه تم تجهيز 42 لجنة لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/ 2026، على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة للنظامين "الحديث والقديم"، منها 8 لجان بإدارة شرق الفيوم التعليمية، و7 لجان بإدارة غرب الفيوم التعليمية، تضم لجنة لطلاب وطالبات مدارس النور للمكفوفين، و7 لجان بإدارة إطسا التعليمية، و6 لجان بإدارة سنورس، و5 لجان بإدارة طامية، و4 لجان بإدارة أبشواي، و5 لجان بإدارة يوسف الصديق التعليمية.

وأضاف قبيصي أن إجمالي الطلاب والطالبات الذين تقدموا لأداء امتحانات الثانوية العامة لهذا العام 22954 طالبًا وطالبةً، بالقسمين الأدبي والعلمي "علوم ورياضة"، والمكفوفين، وطلاب الدمج، والمدارس الدولية، منهم 4144 بالقسم الأدبي، و16742 بالقسم العلمي "علوم"، و1975 بالقسم العلمي "رياضة"، و29 طالبًا وطالبةً بمدارس الدمج، و64 من طلاب المدارس الدولية.

وفي محافظة أسوان - يؤدي طلاب الثانوية العامة بالمحافظة والبالغ عددهم نحو 10 آلاف و213 طالبا، امتحان اللغة العربية على مستوى 24 لجنة موزعة على الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة وهى: "أسوان - دراو- نصر النوبة - كوم أمبو - إدفو".

وأكد الدكتور ربيع أبو يوسف، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات يبلغ 10213 طالبًا، منهم 10131 طالبًا بالنظام الحديث و82 طالبا بالنظام القديم.

وشدد وكيل الوزارة على تطبيق إجراءات صارمة داخل اللجان،ومنع دخول الهواتف المحمولة أو أى وسائل إلكترونية، مع تخصيص مداخل ومخارج مستقلة بكل لجنة لتسهيل حركة الدخول والخروج.

وأضاف أن المديرية نسقت مع مختلف الجهات المعنية، من بينها مديريات الصحة والإسعاف والكهرباء والمياه والتموين والأمن والحماية المدنية، لضمان سرعة التعامل مع أى طوارئ قد تطرأ أثناء فترة الامتحانات.

وفي محافظة سوهاج - انتظمت اليوم الأحد، لجان امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة، حيث يؤديها 37 ألفاً و700 طالب وطالبة، تم توزيعهم على 87 لجنة على مستوى المحافظة، وسط تنسيق كامل مع كافة الجهات المعنية لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، لضمان حسن سير العملية الامتحانية داخل اللجان.

وشدد المحافظ طارق راشد، على التصدي الحاسم لأي محاولات للغش أو الإخلال بالانضباط العام للنظام الامتحاني، مشيرا إلى تشكيل غرف عمليات فرعية بكل مركز، ترتبط بشكل مباشر بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ بالديوان العام، بالإضافة إلى غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم، وذلك لضمان التعامل الفوري واللحظي مع أي بلاغات فور ورودها.

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