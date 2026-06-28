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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

«قوى عاملة النواب» تناقش طلب إحاطة حول أوضاع أصحاب المعاشات.. غدا

النائب باسم بهاء
النائب باسم بهاء

تناقش لجنة القوى العاملة بـ مجلس النواب، غدًا، طلب الإحاطة المقدم من النائب باسم بهاء، عضو مجلس النواب، بشأن تحسين أوضاع أصحاب المعاشات وكبار السن، في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف المعيشة.

وأكد النائب باسم بهاء، في طلب الإحاطة، أن أصحاب المعاشات وكبار السن يمثلون شريحة كبيرة من أبناء الوطن، قدمت سنوات طويلة من العمل والعطاء في خدمة الدولة، ويستحقون حياة كريمة تضمن لهم الاستقرار المعيشي والاجتماعي.

مستحقات أصحاب المعاشات

وأشار إلى أن الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات خلال الفترة الأخيرة أدى إلى تراجع القدرة الشرائية للمعاشات، وأصبحت قيمتها الحالية غير كافية لتلبية الاحتياجات الأساسية من الغذاء والدواء ومتطلبات الحياة اليومية.

وأوضح عضو مجلس النواب أن كبار السن يواجهون كذلك أعباء صحية متزايدة تتطلب رعاية طبية مستمرة وتكاليف علاج مرتفعة، وهو ما يشكل ضغطًا كبيرًا على دخولهم المحدودة، ويؤثر بصورة مباشرة على مستوى معيشتهم.

زيادة المعاشات 

وطالب النائب باسم بهاء باتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات، من خلال زيادة قيمة المعاشات بما يتناسب مع معدلات التضخم، وربطها بالحد الأدنى للأجور، مع وضع آلية دورية لمراجعتها، إلى جانب التوسع في دعم الخدمات الصحية المقدمة لكبار السن وتخفيف الأعباء العلاجية عنهم.

وشدد على أن تحقيق العدالة الاجتماعية والاهتمام بأصحاب المعاشات يمثلان ضرورة وطنية، ويسهمان في تعزيز الاستقرار المجتمعي وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، بما يضمن حياة كريمة لمن أفنوا سنوات عمرهم في خدمة الوطن.

المعاشات باسم بهاء النائب باسم بهاء البرلمان مجلس النواب

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