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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نقطة تحول في مسيرة الوطن..وزير المجالس النيابية يهنيء الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة ٣٠ يونيو المجيدة

المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية
المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية
ماجدة بدوى

بعث المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، برقية تهنئة إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول الذكرى الثالثة عشرة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة، مؤكداً أنها تمثل نقطة تحول تاريخية في مسيرة الوطن.

وأشاد الوزير، في برقيته، بالدور البطولي والتاريخي لفخامة الرئيس في تلك اللحظات الفارقة، حين انحاز لإرادة ملايين المصريين ولَبّى نداء الوطن بشجاعة نادرة ورؤية وطنية مخلصة، مما ساهم في إنقاذ البلاد من براثن الفوضى والضياع.

اصطفاف الشعب المصري العظيم شكّل جداراً منيعاً حمى هوية الدولة

وأكد أن اصطفاف الشعب المصري العظيم خلف قيادة فخامة الرئيس في هذا اليوم المشهود قد شكّل جداراً منيعاً حمى هوية الدولة واسترد مقدراتها الوطنية.

وأعرب المستشار هاني حنا عن عميق تقديره للقيادة الحكيمة والسياسة الرشيدة التي قاد بها الرئيس سفينة الوطن وسط تحديات إقليمية ودولية عاصفة، مما مهد الطريق أمام انطلاق مسيرة تنموية شاملة، وتأسيس دعائم الجمهورية الجديدة التي تلبي تطلعات وطموحات الشعب المصري.

كما جدد وزير شئون المجالس النيابية، في ختام برقيته، العهد لفخامة الرئيس بمواصلة العمل الدؤوب وبذل أقصى الجهود لدفع مسيرة العمل الوطني، مع الالتزام التام بتعزيز التنسيق الفاعل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يضمن خدمة قضايا الوطن والمواطن، داعياً المولى عز وجل أن يوفق فخامة الرئيس لما فيه خير البلاد، وأن يديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار والرخاء.

وزير شئون المجالس النيابية الرئيس عبد الفتاح السيسي المستشار هاني حن

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