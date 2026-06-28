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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وزير الصناعة: التوسع في الطاقة المتجددة أصبح ضرورة اقتصادية لتعزيز التنافسية..ونائب: يجب مواكبة التكنولوجيا الحديثة

المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة
المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة
معتز الخصوصي

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا مع ممثلي شركة أونا للصناعات الكهربائية، برئاسة الدكتور عبد الرحمن شوقي الرئيس التنفيذي للشركة، لاستعراض خطط الشركة الحالية للتوسع في تصنيع المهمات والمكونات الكهربائية، وبحث فرص تعميق التصنيع المحلي وزيادة مساهمة القطاع في تلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في التصدير للأسواق الاقليمية والدولية، وقد شارك في الاجتماع المهندس حسين الغزاوي، مستشار وزير الصناعة لشؤون الطاقة، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة.

واستعرض الاجتماع الإمكانات الصناعية للشركة في مجالات تصنيع مهمات الجهدين المتوسط والمنخفض، والمحطات المدمجة، ووحدات الربط الحلقي، وأنظمة الحماية والتحكم، وشواحن السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى مشروعاتها الخاصة بتوطين تقنيات تخزين الطاقة ومحولات القدرة الإلكترونية، بما يسهم في دعم توجه الدولة نحو التحول للطاقة النظيفة وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي.

وأكد وزير الصناعة أن الصناعات الهندسية ضمن الصناعات ذات الأولوية في الاستراتيجية الصناعة المصرية 2030، مشيرًا إلى أن الوزارة تتخذ خطوات جادة وإجراءات حاسمة لتوطين هذه الصناعات وتنميتها وتذليل كافة العقبات التي تواجهها، حيث تشمل هذه التحركات حزمة من الإجراءات التنظيمية، أبرزها تيسير إجراءات الاعتماد الفني للمنتجات المحلية، إلى جانب بحث آليات خلق الطلب على المنتج المحلي وتعزيز قدرته التنافسية من خلال دراسة وتطبيق عدد من الآليات والسياسات التنظيمية والتشريعية الداعمة والمحفزة للصناعة الوطنية.

وأشار هاشم إلى أن التوسع في الطاقة المتجددة وحلول الطاقة أصبح ضرورة اقتصادية لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، وخفض تكاليف الإنتاج، ودعم استدامة الصادرات المصرية، لا سيما في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة، التي جعلت التحول إلى الطاقة النظيفة أحد أهم معايير المنافسة في الأسواق الدولية، لافتاً إلى إمكانية اشتراك الشركة في مبادرة شمس الصناعة التي أطلقتها الوزارة لا سيما وأن الشركة أنتجت نحو 400 ميجا وات من الطاقة الشمسية وكذا الاشتراك في تنفيذ محطات الطاقة الشمسية للمناطق الصناعية.

تعميق الصناعة المحلية

ومن جانبه، أعرب الدكتور/ عبد الرحمن شوقي، الرئيس التنفيذي لشركة أونا للصناعات الكهربائية، عن تقديره لجهود الوزارة في دعم القطاع، مستعرضاً حزمة من المقترحات والآليات التنظيمية الرامية لتطوير وتعميق الصناعة المحلية، والتي شملت دراسة آليات لدعم تكاليف الاختبارات والاعتمادات الدولية لتأهيل المنتجات الوطنية للتصدير، إلى جانب تفعيل سياسات تشريعية تدعم القدرة التنافسية للمنتج المحلي وتضمن إعطاء الأولوية للمهمات والشواحن والموزعات الكهربائية محلية الصنع في المشروعات القائمة طالما استوفت المواصفات الفنية، مؤكداً التزام الشركة الكامل برفع نسب المكون المحلي تدريجياً وبناء سلاسل توريد وطنية متكاملة.

ومن جانبه قال النائب طلعت السويدي ، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ، إن الطاقة المتجددة هي أي نوع طاقة تخرج إنتاج كهرباء بدون وضع وقود لها ، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وهي التي نراها على الطرق أثناء السفر وهي المراوح ، حيث حدث تطور غير مسبوق في طاقة الرياح.

وأشار السويدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه كان أول مشروع قامت مصر بإنشاءه في طاقة الرياح منذ 15 عام ، حيث كانت المروحة الواحدة تبدأ بـ 300 ميجا وات ثم وصلت إلى 500 ميجا وات ، وحينما وصلت إلى 1 ميجا وات، قولنا أنها أرقام مذهلة.

كما أوضح عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن آخر مشروع افتتحه مصر بشأن طاقة الرياح كان بـ3.5 ميجا وات لكل مروحة ، والجديد هو أن ستصل المروحة الواحدة إلى 7.5 ميجا وات ، وبالتالي لن نصل إلى أحدث شيىء في التكنولوجيا لأنها تتغير سنويا ، وبالتالي ليس من المنطقي حينما تتغير التكنولوجيا نلغي القديم ونستبدله بالجديد ، ولكننا مع التكنولوجيا الحديثة ونعود لكي نجدد من الجديد.

وزير الصناعة السوق المحلية الصناعات الهندسية الإجراءات التنظيمية الطاقة المتجددة

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