قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تبدأ من 20 ألف جنيه.. أسعار التكييفات 1.5 حصان 2026
15 عاما بعقود مؤقتة.. قوى عاملة النواب تناقش تقنين أوضاع العاملين على حساب الصناديق الخاصة
أسامة ربيع: مضيق هرمز أثر على 7% فقط من السفن العابرة لقناة السويس
التحقيقات جارية.. فضيحة «اغتصاب» تزلزل منتخب أصبح مفاجأة كأس العالم 2026
حالة الطقس غدًا.. شديد الحرارة والمحسوسة بالقاهرة تلامس الـ40 درجة
حالة الطقس غدًا الإثنين 29 يونيو 2026.. الأرصاد تحذر من الرطوبة
بيان عاجل .. الزراعة تكشف عن حقيقة انخفاض مساحات القطن في مصر
قناة السويس: 23% زيادة في الإيرادات وعودة قوية للملاحة العالمية عبر المجرى الملاحي
رئيس كوريا الجنوبية يطالب بالتحقيق في أسباب الخروج المبكر من كأس العالم
فنزويلا .. ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 1450 قتيلا
رئيس هيئة قناة السويس: زيادة الإيرادات 23 % بقيمة 4 مليارات دولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز للرجل الزواج من ابنة زوجته بعد وفاتها؟.. أمين الفتوى يجيب

الزواج
الزواج
محمد شحتة

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من سائلة تُدعى ليلى من الفيوم تقول فيه: "هل يجوز لرجل ماتت زوجته أن يتزوج ابنتها المطلقة علمًا بأنها لم تنشأ في بيته؟"، مؤكدًا بشكل قاطع أن هذا الأمر لا يجوز شرعًا.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح له، أن الحكم الشرعي في هذه المسألة واضح ومحدد وأن الحكم في هذه القضية يستند إلى نص قرآني واضح، حيث قال الله تعالى: «وربائبكم اللاتي في حجوركم»، موضحًا أن الربيبة هي ابنة الزوجة التي دخل بها الرجل، وتصبح بذلك من المحرمات عليه.

وأكد أن عبارة "في حجوركم" الواردة في الآية ليست شرطًا لازمًا لثبوت الحكم، وإنما جاءت على سبيل الغالب، حيث جرت العادة أن تنشأ الربيبة في بيت زوج أمها، لكن عدم تحقق هذا الأمر لا يغيّر من الحكم شيئًا.

وشدد على أن مجرد زواج الرجل من الأم والدخول بها يجعل ابنتها محرمة عليه تحريمًا مؤبدًا، سواء عاشت في بيته أو لم تعش، مؤكدًا أن هذا الحكم ثابت ولا يجوز مخالفته بأي حال.

زواج البنت من ابن مُطلق أمها من الرضاعة

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: امرأة أرضعت بنتًا أجنبية عنها، فهل يجوز لهذه البنت أن تتزوج من ابن مُطَلِّق هذا المرأة؟ علمًا بأن هذا الابن من امرأة أخرى.

وأجابت دار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلة: لا يجوز لهذه البنت الزواج من ابن مُطَلِّق أمها من الرضاع؛ لأنه برَضَاعها من هذه المرأة المذكورة أصبحت بنتًا من الرضاع لـطليقها أيضًا، وأختًا من الرضاع لجميع أولاده؛ سواء منهم من كان من هذه المرأة أو غيرها، فيكون هذا الابن المذكور أخًا لها من الرضاع.

الزواج الفتوى دار الإفتاء الرجل المطلقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات شاومينج

شاومينج ينشر صور إجابات امتحان العربي ثانوية عامة 2026 ..والتعليم تحقق

سعر الذهب عيار 21

تراجع 1900 جنيه.. سعر الذهب عيار 21 يفاجئ السوق بعد الهبوط الكبير من القمة

وزير التربية والتعليم

ضبط مصور امتحان العربي ثانوية عامة 2026 "بالباركود" واتخاذ الاجراءات القانونية

جروبات الغش

شاومينج ينشر امتحان عربي الثانوية العامة بعد توزيعه ويكتب:جاري الحل|والتعليم تحقق

متجوزة 3 مرات.. شاب قاصر يتزوج من سيدة عرفي ومفاجآت صادمة بعد حملها

متجوزة 3 مرات.. قاصر يتزوج عرفي ويرفض إثبات نسب الطفل ومفاجآت صادمة عن الزوجين

امتحانات الثانوية العامة

طويل وصعب.. أمهات مصر : شكاوى من امتحان عربي الثانوية العامة اليوم

حسام حسن وفوكس

تصريحات مثيرة لمدرب أستراليا قبل مواجهة منتخب مصر

مرموش

مانشستر سيتي يغير موقفه من عمر مرموش ويتمسك باستمراره مع الفريق

ترشيحاتنا

الزواج

هل يجوز للرجل الزواج من ابنة زوجته بعد وفاتها؟.. أمين الفتوى يجيب

حب الوطن

هل الدفاع عن الوطن بالكلمة نؤجر عليه؟.. أمين الفتوى يجيب

دعاء قبل المغرب

أفضل دعاء قبل المغرب بأول الأيام البيض.. 5 كلمات تجعل أيامك كلها سعادة

بالصور

ضبط 17 طن دواجن ولحم مفروم وكبده غير صالحة في العاشر من رمضان

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

محافظ الشرقية يتفقد جاهزية المعدات لتنفيذ فعاليات التدريب العملي المشترك «صقر ١٦٩»

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يستقبل وفد مدارس ساكسوني الزراعية التكنولوجية التطبيقية لتعزيز التعاون المشترك

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

السيارات الكهربائية تستحوذ على نصف مبيعات المركبات بحلول 2035

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

فيديو

الحسن عادل

أغنية "إحنا الأبطال" لـ الحسن عادل تتصدر ترند رقم واحد على يوتيوب

أغنية بحرية

«بحرية» لـ شيرين عبدالوهاب ومحمد حماقي تتجاوز 13 مليون مشاهدة واستماع خلال شهر

صورة من اللقاء

وزير الدفاع يلتقي نائب القائد العام ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي.. فيديو وصور

المتهمة

عايزة مشاهدات.. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات رقص بملابس خادشة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعادة تشكيل العالم.. حين تسقط القواعد ويُعاد توزيع النفوذ بالقوة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر ورسالتها الإنسانية

د. محمد عسكر، إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الثورة التكنولوجية وحدود السيطرة البشرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الانعطاف الكبير وقراءة في خارطة الشرق الأوسط بعد التحول الإيراني

المزيد