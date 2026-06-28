قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تبدأ من 20 ألف جنيه.. أسعار التكييفات 1.5 حصان 2026
15 عاما بعقود مؤقتة.. قوى عاملة النواب تناقش تقنين أوضاع العاملين على حساب الصناديق الخاصة
أسامة ربيع: مضيق هرمز أثر على 7% فقط من السفن العابرة لقناة السويس
التحقيقات جارية.. فضيحة «اغتصاب» تزلزل منتخب أصبح مفاجأة كأس العالم 2026
حالة الطقس غدًا.. شديد الحرارة والمحسوسة بالقاهرة تلامس الـ40 درجة
حالة الطقس غدًا الإثنين 29 يونيو 2026.. الأرصاد تحذر من الرطوبة
بيان عاجل .. الزراعة تكشف عن حقيقة انخفاض مساحات القطن في مصر
قناة السويس: 23% زيادة في الإيرادات وعودة قوية للملاحة العالمية عبر المجرى الملاحي
رئيس كوريا الجنوبية يطالب بالتحقيق في أسباب الخروج المبكر من كأس العالم
فنزويلا .. ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 1450 قتيلا
رئيس هيئة قناة السويس: زيادة الإيرادات 23 % بقيمة 4 مليارات دولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إندونيسيا: ثوران متزامن لبركاني "سيميرو" و"ليفوتوبي لاكي" عدة مرات في يوم واحد

إندونيسيا: ثوران متزامن لبركاني "سيميرو" و"ليفوتوبي لاكي" عدة مرات في يوم واحد
إندونيسيا: ثوران متزامن لبركاني "سيميرو" و"ليفوتوبي لاكي" عدة مرات في يوم واحد
أ ش أ

شهدت إندونيسيا، اليوم /الأحد/، نشاطا بركانيا مكثفا، إثر ثوران اثنين من أكثر براكين البلاد نشاطا؛ هما جبل "سيميرو" في جاوة الشرقية، وجبل "ليفوتوبي لاكي-لاكي" في مقاطعة نوسا تينجارا الشرقية، حيث أطلقا أعمدة من الرماد البركاني وُصفت بالثقيلة وصل ارتفاعها إلى كيلومتر واحد فوق قمتيهما.

ووفقا للوكالة الجيولوجية الإندونيسية، ثار جبل "سيميرو" خمس مرات على مدار اليوم؛ حيث سُجل آخر ثوران له في تمام الساعة 12:16 ظهرا بالتوقيت المحلي، مخلفا عمودا من الرماد بلغ ارتفاعه نحو ألف متر فوق قمة البركان.

وأفاد مراقب البراكين موكداس صوفيان، حسبما نُشر في تقرير للوكالة الجيولوجية الإندونيسية، بأن عمود الرماد المرصود تراوح لونه بين الأبيض والرمادي بكثافة عالية، واتجه نحو الجنوب الغربي، مشيراً إلى أن الثوران استمر لنحو 130 ثانية.

وأضاف صوفيان أن البركان ثار أيضا في أوقات متفرقة من اليوم شملت ساعات مختلفة .

وفي سياق متصل، سجل جبل "ليفوتوبي لاكي-لاكي" ستة ثورانات متتالية، كان أشدها في الساعة 10:16 صباحا بالتوقيت المحلي، حيث قذف البركان رماداً بارتفاع 900 متر فوق قمته.

من جانبه، أوضح مراقب البراكين، برامانتيا أجي بوترا ماهيندرا، أن عمود الرماد كان رمادي اللون وكثيفا، وانجرف نحو الشمال والشمال الشرقي، واستمر الثوران لقرابة 149 ثانية.

وذكر ماهيندرا أن البركان ثار أيضا في عدة توقيتات مختلفة، وقد تراوحت أعمدة الرماد المرصودة بين 300 و500 متر فوق القمة، فيما حجب الطقس الرؤية عن رصد أعمدة الرماد في ثورانين آخرين.

نشاطا بركانيا مكثفا جبل سيميرو مقاطعة نوسا تينجارا الشرقية وكالة الجيولوجية الإندونيسية قمة البركان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات شاومينج

شاومينج ينشر صور إجابات امتحان العربي ثانوية عامة 2026 ..والتعليم تحقق

سعر الذهب عيار 21

تراجع 1900 جنيه.. سعر الذهب عيار 21 يفاجئ السوق بعد الهبوط الكبير من القمة

وزير التربية والتعليم

ضبط مصور امتحان العربي ثانوية عامة 2026 "بالباركود" واتخاذ الاجراءات القانونية

جروبات الغش

شاومينج ينشر امتحان عربي الثانوية العامة بعد توزيعه ويكتب:جاري الحل|والتعليم تحقق

متجوزة 3 مرات.. شاب قاصر يتزوج من سيدة عرفي ومفاجآت صادمة بعد حملها

متجوزة 3 مرات.. قاصر يتزوج عرفي ويرفض إثبات نسب الطفل ومفاجآت صادمة عن الزوجين

امتحانات الثانوية العامة

طويل وصعب.. أمهات مصر : شكاوى من امتحان عربي الثانوية العامة اليوم

حسام حسن وفوكس

تصريحات مثيرة لمدرب أستراليا قبل مواجهة منتخب مصر

مرموش

مانشستر سيتي يغير موقفه من عمر مرموش ويتمسك باستمراره مع الفريق

ترشيحاتنا

محافظ الإٍسكندرية

محافظ الإسكندرية: شارع النبي دانيال واحد من أهم الشوارع ورمز يجسد التعايش والتقارب بين الأديان

أسامة ربيع

رئيس هيئة قناة السويس: الإيرادات تقترب من 4.7 مليار دولار.. وزيادة العائدات 23% خلال العام المالي الحالي

ترسانة

رئيس ترسانة جنوب البحر الأحمر: توجيهات رئاسية لتطوير صناعة القاطرات البحرية وتعزيز تنافسية مصر عالميًا

بالصور

ضبط 17 طن دواجن ولحم مفروم وكبده غير صالحة في العاشر من رمضان

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

محافظ الشرقية يتفقد جاهزية المعدات لتنفيذ فعاليات التدريب العملي المشترك «صقر ١٦٩»

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يستقبل وفد مدارس ساكسوني الزراعية التكنولوجية التطبيقية لتعزيز التعاون المشترك

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

السيارات الكهربائية تستحوذ على نصف مبيعات المركبات بحلول 2035

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

فيديو

الحسن عادل

أغنية "إحنا الأبطال" لـ الحسن عادل تتصدر ترند رقم واحد على يوتيوب

أغنية بحرية

«بحرية» لـ شيرين عبدالوهاب ومحمد حماقي تتجاوز 13 مليون مشاهدة واستماع خلال شهر

صورة من اللقاء

وزير الدفاع يلتقي نائب القائد العام ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي.. فيديو وصور

المتهمة

عايزة مشاهدات.. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات رقص بملابس خادشة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعادة تشكيل العالم.. حين تسقط القواعد ويُعاد توزيع النفوذ بالقوة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر ورسالتها الإنسانية

د. محمد عسكر، إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الثورة التكنولوجية وحدود السيطرة البشرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الانعطاف الكبير وقراءة في خارطة الشرق الأوسط بعد التحول الإيراني

المزيد