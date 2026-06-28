إندونيسيا: ثوران متزامن لبركاني "سيميرو" و"ليفوتوبي لاكي" عدة مرات في يوم واحد

شهدت إندونيسيا، اليوم /الأحد/، نشاطا بركانيا مكثفا، إثر ثوران اثنين من أكثر براكين البلاد نشاطا؛ هما جبل "سيميرو" في جاوة الشرقية، وجبل "ليفوتوبي لاكي-لاكي" في مقاطعة نوسا تينجارا الشرقية، حيث أطلقا أعمدة من الرماد البركاني وُصفت بالثقيلة وصل ارتفاعها إلى كيلومتر واحد فوق قمتيهما.

ووفقا للوكالة الجيولوجية الإندونيسية، ثار جبل "سيميرو" خمس مرات على مدار اليوم؛ حيث سُجل آخر ثوران له في تمام الساعة 12:16 ظهرا بالتوقيت المحلي، مخلفا عمودا من الرماد بلغ ارتفاعه نحو ألف متر فوق قمة البركان.

وأفاد مراقب البراكين موكداس صوفيان، حسبما نُشر في تقرير للوكالة الجيولوجية الإندونيسية، بأن عمود الرماد المرصود تراوح لونه بين الأبيض والرمادي بكثافة عالية، واتجه نحو الجنوب الغربي، مشيراً إلى أن الثوران استمر لنحو 130 ثانية.

وأضاف صوفيان أن البركان ثار أيضا في أوقات متفرقة من اليوم شملت ساعات مختلفة .

وفي سياق متصل، سجل جبل "ليفوتوبي لاكي-لاكي" ستة ثورانات متتالية، كان أشدها في الساعة 10:16 صباحا بالتوقيت المحلي، حيث قذف البركان رماداً بارتفاع 900 متر فوق قمته.

من جانبه، أوضح مراقب البراكين، برامانتيا أجي بوترا ماهيندرا، أن عمود الرماد كان رمادي اللون وكثيفا، وانجرف نحو الشمال والشمال الشرقي، واستمر الثوران لقرابة 149 ثانية.

وذكر ماهيندرا أن البركان ثار أيضا في عدة توقيتات مختلفة، وقد تراوحت أعمدة الرماد المرصودة بين 300 و500 متر فوق القمة، فيما حجب الطقس الرؤية عن رصد أعمدة الرماد في ثورانين آخرين.