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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الداخلية القطرية: استشهاد مواطن وإصابة مقيم في حادثة وسيطة بحرية بشظايا ناتجة عن العمليات العسكرية بالمنطقة

الداخلية القطرية: استشهاد مواطن وإصابة مقيم في حادثة وسيطة بحرية بشظايا ناتجة عن العمليات العسكرية بالمنطقة
الداخلية القطرية: استشهاد مواطن وإصابة مقيم في حادثة وسيطة بحرية بشظايا ناتجة عن العمليات العسكرية بالمنطقة
أ ش أ

 أعلنت وزارة الداخلية القطرية عن استشهاد مواطن قطري وإصابة مقيم، في حادثة وسيطة بحرية جراء إصابتهما بشظايا ناتجة عن العمليات العسكرية بالمنطقة.

وأوضحت الوزارة القطرية، في بيان رسمي أوردته وكالة الأنباء القطرية، أنه في إطار إجراءات التدقيق والمتابعة الروتينية للوسائط البحرية والتي تضطلع بها الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، تبين تأخّر إحدى الوسائط البحرية وعلى متنها شخصان عن موعد عودتها المحدد، فباشرت الدوريات البحرية على الفور عمليات البحث عنها منذ مساء يوم أمس السبت.

وبينت الداخلية القطرية، أنه في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، عثر فريق البحث والإنقاذ البحري التابع للإدارة العامة لأمن السواحل والحدود على الوسيطة البحرية، وأسفرت عمليات البحث عن التأكد من استشهاد مواطن قطري جراء إصابته بشظايا ناجمة عن العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة، فيما أصيب مقيم من جنسية عربية وقد جرى نقله لتلقي العلاج، وهو بحالة صحية مستقرة.

وتتقدم وزارة الداخلية القطرية بخالص التعازي وصادق المواساة إلى ذوي الشهيد، سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يمن على المصاب بالشفاء العاجل، مؤكدة مواصلة استكمال الإجراءات والتحقيقات في الحادث وفق الأطر القانونية المعتمدة.

وزارة الداخلية القطرية استشهاد مواطن قطري حادثة وسيطة بحرية شظايا العمليات العسكرية بالمنطقة

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