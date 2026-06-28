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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كأس العالم .. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين كندا وجنوب أفريقيا

كندا وجنوب أفريقيا
كندا وجنوب أفريقيا
حسن العمدة

حسم التعادل السلبي الشوط الأول بين كندا وجنوب أفريقيا، في المباراة التي تجمع المنتخبين حالياً على ملعب إستاد صوفي فى دور الـ32، ضمن منافسات كأس العالم 2026.

ونفذت ركلة ركنية من الجهة اليمنى لصالح منتخب كندا ، نفذها ستيفن أوستاكيو بعرضية على القائم الأول قابلها جوناثان ديفيد بتسديدة ولكن مرت بجوار القائم في الدقيقة 17.

وجاءت ركلة ركنية من الجهة اليسرى لصالح منتحب كندا ، نفذها ستيفن أوستاكيو الى داخل منطقة الجزاء قابلها زميلة تاجون بوكانان بتسديدة بالرأس نحو المرمى ولكن شتتها أوبري موديبا من على خط المرمى ببراعة لتمر عن منطقة الخطورة في الدقيقة 44.

تشكيل منتخب جنوب أفريقيا

حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

خط الدفاع: أوبري موديبا، مبوكازي، إيناسي أوكون، خوليسو موداو.

خط الوسط: ريليبوهيل موفوكينج، سيثولي، تيبوهو موكوينا.

خط الهجوم: أوزوين أبوليس، إيفيدنس ماكجوبا، ثابيلو ماسيكو.

 

تشكيل منتخب كندا

حراسة المرمى: ماكسيم كريبو.

خط الدفاع: ريتشي لاريا، ديريك كورنيليوس، مويز بومبيتو، أليستير جونستون.

خط الوسط: ستيفن أوستاكيو، ناثان ساليبا، ليام ميلار، تاجون بوكانان.

خط الهجوم: جوناثان ديفيد، تاني أولواسيي.


 

كندا وجنوب أفريقيا كأس العالم 2026 كأس العالم

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