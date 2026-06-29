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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: 30 يونيو أنقذت مصر والمنطقة

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

أكد الإعلامي أحمد موسى أن ذكرى ثورة 30 يونيو تمثل محطة فارقة في تاريخ مصر، مشددًا على أهمية استحضار المواقف الوطنية التي شهدتها تلك المرحلة، وعدم نسيان من وصفهم بـ"الرجال" الذين كان لهم دور في حماية الدولة والحفاظ على استقرارها.

 تنفيذ مشروعات تنموية

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الدولة المصرية تواصل العمل على تنفيذ مشروعات تنموية كبرى، مشيرًا إلى الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة ملفات تطوير صناعة اليخوت والسفن والقاطرات البحرية.

الدولة والهوية الوطنية

وأضاف أن الأوضاع قبل 13 عامًا كانت، بحسب وصفه، تنذر بمخاطر كبيرة على الدولة والهوية الوطنية، معتبرًا أن البلاد كانت تتجه نحو مرحلة شديدة الصعوبة.

حزب الحرية والعدالة

وأشار إلى أن وزارة الداخلية، وفق روايته، رفضت تنفيذ توجيهات بتأمين مقار جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة، مؤكدًا أن ذلك لم يكن ضمن اختصاصها.

الحفاظ على الأمن والاستقرار

وأوضح موسى أن القوات المسلحة والشرطة وقفتا إلى جانب الشعب خلال تلك الأحداث، لافتًا إلى أن وحدات من القوات المسلحة بدأت، اعتبارًا من 28 يونيو 2013، في الانتشار لتأمين المنشآت الحيوية، في إطار الحفاظ على الأمن والاستقرار.

وأكد أن ما جرى في 30 يونيو مثّل، من وجهة نظره، نقطة تحول في تاريخ الدولة المصرية، مشددًا على أن تلاحم الشعب مع القوات المسلحة أسهم في الحفاظ على مؤسسات الدولة واستعادة الاستقرار.

تحديات إقليمية أوسع

واختتم تصريحاته بالقول إن نجاح ثورة 30 يونيو لم يقتصر أثره على مصر فقط، بل امتد إلى المنطقة بأكملها، معتبرًا أن نتائجها كان لها تأثير في تجنب تحديات إقليمية أوسع.

30 يونيو القوات المسلحة الداخلية أحمد موسى

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