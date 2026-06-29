السوبر نينيو يرفع حرارة العالم ويزيد الظواهر المناخية المتطرفة.. فيديو

أكد الدكتور تحسين شعلة، الخبير البيئي، أن موجات الحر غير المسبوقة التي تضرب القارة الأوروبية تعكس بوضوح التأثيرات المتزايدة للتغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن أوروبا ستواجه صيفًا قاسيًا مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال الأشهر المقبلة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن ظاهرة "السوبر نينيو" التي بدأت منذ شهر مايو الماضي وستستمر حتى مطلع العام المقبل، تؤدي إلى ارتفاع حرارة المحيط الهادئ، وهو ما ينعكس على مناخ نصف الكرة الأرضية، حيث تتعرض بعض المناطق لموجات جفاف وحر شديد، بينما تشهد مناطق أخرى أمطارًا غزيرة وفيضانات.

وأضاف أن القارة الأوروبية لم تتعامل بالجدية الكافية مع توصيات مؤتمرات التغيرات المناخية، ولم تضع خططًا فعالة للتكيف مع الظاهرة، مؤكدًا أن التحول من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة يمثل أحد أهم الحلول للحد من آثار التغير المناخي على المدى البعيد.

وأشار إلى أن مصر تتعامل مع ملف التغيرات المناخية بصورة أكثر جدية، من خلال تنفيذ عدد من المبادرات والمشروعات البيئية، مثل التوسع في وسائل النقل النظيفة، ومشروعات التشجير، إلى جانب الإجراءات التي تستهدف الحد من التأثيرات البيئية، رغم أن القارة الأفريقية تعد من أقل القارات مساهمة في الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.