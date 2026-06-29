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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

منظومة علاج أورام الثدي تشهد تحديثًا للبروتوكولات وإدراج العلاج المناعي ضمن مبادرة دعم صحة المرأة..تفاصيل

وزارة الصحة
وزارة الصحة
أحمد عبد القوى

تشهد منظومة رعاية مرضى سرطان الثدي تطويرًا في بروتوكولات العلاج المعتمدة ضمن مبادرة دعم صحة المرأة، مع إدراج العلاج المناعي كأحد الخيارات العلاجية المتاحة، في إطار تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمريضات على مستوى الجمهورية.  

تستعرض وزارة الصحة تطور الأداء منذ إطلاق المبادرات الرئاسية للصحة العامة عام 2018، حيث جرى تقديم أكثر من 240 مليون خدمة صحية استفاد منها ما يزيد على 93 مليون مواطن، فيما قدمت مبادرة دعم صحة المرأة أكثر من 70 مليون خدمة لنحو 23 مليون سيدة. وأسهمت المبادرة في اكتشاف قرابة 40 ألف حالة إصابة بسرطان الثدي، 80% منها في مراحل مبكرة، ما انعكس على رفع نسب الشفاء وخفض مدة الانتظار بين التشخيص وبدء العلاج إلى 49 يومًا بدلًا من مدد تراوحت سابقًا بين 180 و280 يومًا، مع تراجع نسبة الحالات المتأخرة إلى 19.5%.  

تواصل الجهات المعنية توحيد الأدلة الإرشادية العلاجية، وتحديث البروتوكولات وفقًا للمعايير العلمية، مع تعزيز نظم تسجيل البيانات وتوسيع نطاق الخدمات داخل منشآت التأمين الصحي الشامل.  

ويأتي إدراج العلاج المناعي في إطار تعاون مؤسسي مع إحدى الشركات الدوائية العالمية، حيث أشارت شركة MSD مصر إلى أن التعاون يتم بالتنسيق مع وزارة الصحة دعمًا لجهود الدولة في إتاحة العلاجات الحديثة وفق الضوابط المعتمدة.

مصر عالم صحة

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