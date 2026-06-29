برلماني: وضع معايير وشروط واضحة للتصرفات العقارية يضمن تحقيق العدالة والشفافية

أكد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، أهمية استمرار خطوات الإصلاح الضريبي باعتبارها أحد المحاور الأساسية لتحقيق إصلاح اقتصادي شامل ينعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين، مشددًا على ضرورة تقييم النتائج الحقيقية للتيسيرات الضريبية ومدى تأثيرها على الاقتصاد المصري وعلى "جيب المواطن"، وتأثير ذلك على معيشته.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وقال حسام المندوه: التيسيرات الضريبية تمثل خطوة مهمة في تشجيع النشاط الاقتصادي وتحفيز بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى أن هناك إجراءات تتعلق بمعالجة الديون المعدومة وتشجيع الشركات على القيد في البورصة، بما يفتح المجال أمام توسيع النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات النمو.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل حلمًا للمصريين وحقًا دستوريًا في الحصول على خدمة صحية متكاملة، مؤكدًا أهمية ضمان استدامة الموارد المالية المخصصة لها، مع ضرورة متابعة تنفيذ الالتزامات المالية بصورة دورية باستخدام الأدوات الرقابية لضمان استمرار تقديم الخدمة للمواطنين بالكفاءة المطلوبة.

وطالب حسام المندوه، بوضع معايير وشروط واضحة فيما يتعلق بالتصرفات العقارية، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية ومنع أي تفسيرات متباينة خلال التطبيق، مؤكدًا ضرورة وجود ضوابط دقيقة تحدد آليات التقييم بصورة واضحة بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويمنع أي أعباء غير مبررة على المواطنين.