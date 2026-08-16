جامعة الوادي الجديد الأهلية تعلن الحدود الدنيا للقبول بكلياتها للعام 2026/2027

أعلنت جامعة الوادي الجديد الأهلية الحدود الدنيا للقبول بكلياتها وبرامجها الدراسية للعام الجامعي 2026/2027، وذلك أمام طلاب الثانوية العامة والأزهرية والشهادات العربية والأجنبية المعادلة، إلى جانب الفئات المستوفية لشروط الالتحاق التي تحددها الجامعة.

وتضمنت الحدود الدنيا المعلنة 68% لكلية الصيدلة، و64% لكلية الطب البيطري، و53% لكلية العلوم، و52% لكل من كلية الزراعة وكلية اللغات والعلوم الإنسانية، فيما تختلف الحدود الخاصة ببعض الشهادات وفقًا لنوع الشهادة والضوابط المنظمة للقبول.

وتوفر الجامعة مجموعة متنوعة من البرامج الأكاديمية، من بينها الصيدلة والطب البيطري، وبرامج العلوم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والطاقة الجديدة والمتجددة والبترول والتعدين والتكنولوجيا الحيوية، إلى جانب برامج الزراعة واستصلاح الأراضي، والترجمة والعلوم السكانية والجيوماتكس.

وأوضحت الجامعة أن المصروفات الدراسية تختلف وفقًا للكلية والبرنامج، حيث تبدأ من 35 ألف جنيه سنويًا لبعض برامج الزراعة واللغات والعلوم الإنسانية، وتصل إلى 100 ألف جنيه سنويًا لبرنامج الصيدلة الإكلينيكية، مع سداد المصروفات على قسطين متساويين.

ويُسمح بالتقديم للحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية، والثانوية الزراعية للالتحاق بكلية الزراعة، والشهادات العربية والأجنبية المعادلة، وطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، وفقًا لشروط وضوابط القبول.

ودعت الجامعة الطلاب الراغبين في الالتحاق إلى التسجيل إلكترونيًا عبر منصة التقديم الرسمية، مع التأكيد على ضرورة استكمال البيانات ورفع المستندات المطلوبة وسداد رسوم فتح الملف إلكترونيًا، محذرة من التعامل مع الوسطاء أو الصفحات غير الرسمية.

ومن المقرر إعلان نتائج القبول والحدود الدنيا للتنسيق الداخلي للبرامج عبر القنوات الرسمية للجامعة والصفحة الشخصية للطالب على منصة التقديم الإلكتروني.

رابط التقديم: admission.nvnu.edu.eg/logi