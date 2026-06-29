لليوم التاسع.. الاحتلال يواصل منع رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي بالخليل

واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم التاسع على التوالي، منع رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، بحسب وكالة الأنباء صفا.

وأفادت مصادر محلية وأوقاف الخليل، أن منع الأذان المستمر منذ الأسبوع الماضي يأتي تزامناً مع قيام سلطات الاحتلال بأعمال إنشائية وتغييرات داخل "صحن الحرم" والمناطق المستولى عليها، بذريعة إجراء "أعمال صيانة"، لتثبيت واقع جديد يهدف إلى بسط السيطرة الكاملة على أروقة المسجد.

ورافق هذا المنع تشديد الطوق الأمني المفروض على محيط الحرم والبلدة القديمة، إلى جانب استمرار قرارات الإبعاد الصادرة بحق مدير الحرم ورئيس السدنة لعدة أيام، بهدف عرقلة توثيق الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة داخل الحرم ومرافقه الإسلامية.