عُمان تطلق أول شحنة غاز مسال إلى الأسواق العالمية على متن الناقلة "مسقط"

أطلقت الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال أول شحنة غاز طبيعي مسال على متن الناقلة "مسقط" من سلطنة عُمان إلى الأسواق العالمية، في إنجاز جديد يعزز مكانة السلطنة في سلاسل إمداد الطاقة العالمية، ويؤكد دورها كمورد موثوق للطاقة على المستوى الدولي.

ويمثل تشغيل الناقلة "مسقط"، المملوكة لشركة أسياد للنقل البحري، إضافة نوعية لقدرات سلطنة عُمان في تصدير الغاز الطبيعي المسال، كما يجسد تكامل الجهود الوطنية بين قطاعات الطاقة والخدمات اللوجستية والنقل البحري.

أول شحنة غاز طبيعي مسال

ويأتي هذا الإنجاز بعد تدشين الناقلة مؤخرًا كواحدة من أحدث ناقلات الغاز الطبيعي المسال، والمصممة وفق أعلى المعايير العالمية في الكفاءة التشغيلية والسلامة والاستدامة البيئية، حيث زودت بتقنيات متقدمة تشمل أنظمة دفع ثنائية الوقود تسهم في خفض الانبعاثات وتعزيز كفاءة استهلاك الوقود، بما يواكب التوجهات العالمية نحو الطاقة المستدامة.

وتعكس هذه الرحلة الأولى التزام الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال بمواصلة إمداد الأسواق العالمية بالطاقة بشكل آمن وموثوق، ودعم مستهدفات رؤية "عُمان 2040" الرامية إلى تعزيز مكانة السلطنة كمركز إقليمي وعالمي في سلاسل إمداد الطاقة والخدمات اللوجستية.

كما تمثل هذه الشحنة الأولى محطة مهمة في مسيرة تعزيز قدرات سلطنة عُمان في تصدير الغاز الطبيعي المسال، وتعكس قوة الشراكات الوطنية مع الشركاء، ومنهم أسياد للنقل البحري، والالتزام المشترك بالتميز التشغيلي والاستدامة وتوفير إمدادات طاقة موثوق بها للأسواق العالمية.

وتعد الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال إحدى الشركات الرائدة في قطاع الطاقة بسلطنة عُمان، إذ تأسست عام 1994، وتعمل على إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى مختلف الأسواق العالمية، مساهمةً في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل الوطني.