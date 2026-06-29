بدر رجب: لما سألوني إزاي نوقف ميسي.. قولت أطخه

روى بدر رجب موقفًا طريفًا تعرض له خلال مشاركته في دبلومة التدريب التابعة لـالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، مؤكدًا أن السؤال الذي وُجه إليه عن كيفية إيقاف ليونيل ميسي داخل الملعب دفعه للرد بطريقة ساخرة.

وقال بدر رجب، خلال تصريحات تلفزيونية، إن أحد المحاضرين في الدبلومة طرح سؤالًا على المتدربين حول أفضل وسيلة لإيقاف ميسي، موضحًا أن جميع الحاضرين قدموا إجابات فنية وتكتيكية، بينما لم يستطع إخفاء ضحكه من صعوبة الإجابة.

وأضاف: "في دبلومة تدريب كاف اتسألنا: إزاي نوقف ميسي؟.. كل واحد قال إجابة.. وأنا قعدت أضحك."

وأشار إلى أن المحاضر استوقفه وسأله عن سبب ضحكه، قائلًا: "أنت مش عاجبك الكلام؟.. قولي هتوقف ميسي إزاي؟"، ليرد مازحًا: "أطخه".

وأكد نجم الأهلي السابق أن رده جاء في إطار الدعابة، في إشارة إلى أن إيقاف لاعب بحجم ميسي، بما يمتلكه من مهارات استثنائية وسرعة في اتخاذ القرار، يعد من أصعب التحديات التي تواجه أي مدرب أو لاعب داخل المستطيل الأخضر.

وأثارت تصريحات بدر رجب تفاعلًا واسعًا، حيث تداولها عدد كبير من جماهير كرة القدم، لما حملته من طابع ساخر يعكس مدى صعوبة الحد من خطورة أحد أبرز نجوم اللعبة عبر تاريخها.