سقوط طائرة | حسين أبو العطا : مصر تقف إلى جانب السعودية في مصابها الأليم

تقدم المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب «المصريين»، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة، في ضحايا حادث سقوط الطائرة التابعة لشركة أرامكو، والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وأكد «أبو العطا»، في بيان، اليوم الاثنين، أن مثل هذه الحوادث المؤلمة تمثل لحظات إنسانية تتجاوز الحدود والجغرافيا، وتستدعي أسمى معاني التضامن والتكاتف بين الدول والشعوب، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية السعودية ترتكز على تاريخ طويل من الأخوة الصادقة والمصير المشترك، وهو ما يجعل الشعب المصري شريكًا لأشقائه في المملكة في مشاعر الحزن والأسى تجاه هذا الحادث الأليم.

وأوضح رئيس حزب «المصريين» أن المملكة العربية السعودية تمتلك مؤسسات قوية وقادرة على التعامل مع مختلف الأزمات بكفاءة واحترافية، معربًا عن ثقته في أن الجهات المختصة ستباشر إجراءاتها بكل شفافية ومهنية للكشف عن ملابسات الحادث واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على أعلى معايير السلامة.

دعم الاقتصاد السعودي وتعزيز مكانة المملكة

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن شركة أرامكو تمثل إحدى أبرز المؤسسات الاقتصادية العالمية، وأسهمت على مدار عقود في دعم الاقتصاد السعودي وتعزيز مكانة المملكة في أسواق الطاقة الدولية، مؤكدًا أن الحوادث الطارئة، مهما بلغت قسوتها، لا يمكن أن تنال من قوة المؤسسات الوطنية أو من قدرتها على مواصلة أداء رسالتها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

وأضاف «أبو العطا» أن العلاقات المصرية السعودية تُعد نموذجًا للتعاون العربي البنّاء، حيث شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورًا كبيرًا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية، في ظل حرص قيادتي البلدين على تعزيز أواصر الشراكة والتنسيق المستمر بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويدعم أمن واستقرار المنطقة.

مصر كانت وستظل داعمة لأشقائها العرب

وشدد على أن الوقوف إلى جانب المملكة العربية السعودية في مثل هذه الظروف يعكس عمق الروابط التاريخية والوجدانية التي تجمع الشعبين، مؤكدًا أن مصر كانت وستظل داعمة لأشقائها العرب في مواجهة مختلف التحديات، انطلاقًا من إيمانها بوحدة المصير العربي وأهمية تعزيز قيم التضامن والتكافل الإنساني.

واختتم المستشار حسين أبو العطا بالدعاء أن يحفظ الله المملكة العربية السعودية وشعبها من كل سوء، وأن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمنّ على أسرهم بالصبر والسلوان، وأن يديم على المملكة أمنها واستقرارها وازدهارها، مؤكدًا أن هذه المحن تزيد من تماسك الأشقاء وترسخ قيم التعاون والتآزر بين الدول العربية في مواجهة مختلف الظروف والتحديات.