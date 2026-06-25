نائبة: مجلس الشيوخ نجح في تحويل قضايا مجتمعية إلى توصيات تدعم صانع القرار

أعربت النائبة ولاء هرماس، عضو مجلس الشيوخ، عن تقديرها للدور الذي قام به مجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، مؤكدة أن المجلس نجح في مناقشة العديد من القضايا المجتمعية والتعليمية والتكنولوجية التي تمس حياة المواطنين وتسهم في دعم جهود الدولة نحو بناء الإنسان المصري.

حظر لعبة روبلوكس

وثمنت النائبة إدراج عدد من المقترحات وطلبات المناقشة العامة التي تقدمت بها ضمن إنجازات المجلس خلال دور الانعقاد، معتبرة أن ذلك يعكس حرص مجلس الشيوخ على التفاعل مع القضايا التي تشغل الرأي العام، وتحويلها إلى توصيات ومخرجات تسهم في دعم صانع القرار.

وأشارت هرماس إلى أن من أبرز هذه الملفات المقترح برغبة الذي تقدمت به بشأن تقييد منصة الألعاب الإلكترونية "روبلوكس" لحماية الأطفال والنشء من المحتويات غير المناسبة والمخاطر المرتبطة بالتواصل مع الغرباء والتأثيرات السلوكية والنفسية الناتجة عن بعض التطبيقات والمنصات الرقمية. وأوضحت أن اللجنة المختصة ناقشت المقترح بحضور ممثلي الحكومة، وانتهت إلى توصيات مهمة تضمنت مخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن حجب المنصة، إلى جانب دراسة حلول تقنية وأسرية تسهم في حماية الأبناء من مخاطر الاستخدام غير الآمن للإنترنت.

مكافحة الغش

كما أشادت النائبة باعتبار طلب المناقشة العامة الذي تقدمت به بشأن تأمين امتحانات الثانوية العامة والحد من ظاهرة الغش الجماعي ضمن إنجازات المجلس، مؤكدة أن هذا الملف يرتبط بشكل مباشر بمستقبل الأجيال القادمة وبمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب. وأضافت أن المناقشات التي شهدها المجلس أكدت أهمية تطوير آليات الرقابة والتأمين داخل اللجان الامتحانية، والتصدي لوسائل الغش الحديثة بما يحافظ على نزاهة العملية التعليمية ويعزز قيم الاجتهاد والاعتماد على الذات.

وأكدت ولاء هرماس أن إدراج هذه الملفات ضمن إنجازات مجلس الشيوخ يعكس نجاح المجلس في أداء دوره التشريعي والاستشاري، وقدرته على طرح ومناقشة القضايا ذات الأولوية للمواطنين، بما يسهم في دعم جهود الدولة في مجالات التعليم والتكنولوجيا وحماية النشء.

واختتمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على أن مجلس الشيوخ سيواصل خلال أدوار الانعقاد المقبلة دوره في مناقشة القضايا المجتمعية الحيوية وتقديم الرؤى والمقترحات التي تدعم مسيرة التنمية والإصلاح، مشددة على أهمية استمرار التعاون بين المجلس والحكومة ومؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق تطلعات المواطنين وتعزيز مسيرة الجمهورية الجديدة.