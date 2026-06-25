قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استولى على 3.7 مليار دولار .. أكبر قضية احتيال صحي بالولايات المتحدة | فيديوجراف
انطلاق الاجتماع الوزارى المشترك بين مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية بالمنامة
انعقاد ملتقى القراءات للختمة المرتلة بقراءة الإمام ابن كثير المكي براوييه.. اليوم
المهندسين تثمن مقترح خفض أعداد المقبولين بالكليات الطبية وتطالب بالمساواة
الشمس تحرق أوروبا.. 212 حالة وفاة في إسبانيا بسبب موجة الحر
تلاعب بالألفاظ.. تصريح مفاجئ من وزير الخارجية الأمريكي بشأن رسوم مضيق هرمز
محافظ قنا: تعديل مخططات 4 مدن وتكويد التوك توك وإنشاء جبانات جديدة
دعاء يوم عاشوراء للميت.. أجمل ما تهدى به من رحلوا عن الدنيا
وزير السياحة يناقش مع نظيره الإيطالي زيادة التدفقات السياحية إلى مصر
ترامب: حرب إيران انتهت ونحن على وشك تحقيق السلام في الشرق الأوسط
عمرو عبد العزيز: أحيانا أشعر أنني كنت محقًا في عدم الزواج.. وأحيانًا أندم لأن العمر يمضي
رئيس منطقة الدقهلية الأزهرية يتابع امتحانات الصرف بالشهادة الثانوية الأزهرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: زيادة المعاشات 15% تعكس التزام الدولة بتعزيز الحماية الاجتماعية

جرجس لاوندي
جرجس لاوندي
عبد الرحمن سرحان

أشاد النائب جرجس لاوندي، عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، مؤكدًا أن القرار يعكس رؤية الدولة في ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، وحرصها على تحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات باعتبارهم إحدى الفئات التي تحظى باهتمام ودعم مستمر من القيادة السياسية.

زيادة المعاشات 

وقال لاوندي إن أصحاب المعاشات قدموا إسهامات كبيرة في مسيرة بناء الدولة المصرية على مدار عقود، وكانوا شركاء في تحقيق العديد من الإنجازات في مختلف القطاعات، الأمر الذي يجعل توفير حياة كريمة لهم والحفاظ على قدرتهم المعيشية مسؤولية وطنية تضعها الدولة ضمن أولوياتها الأساسية.

وأضاف عضو مجلس النواب أن قرار زيادة المعاشات يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية ومتغيرات متسارعة ألقت بظلالها على مختلف الاقتصادات، وهو ما يؤكد حرص الدولة المصرية على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز قدرتهم على مواجهة متطلبات الحياة.

وأكد أن الدولة نجحت خلال السنوات الماضية في بناء شبكة حماية اجتماعية أكثر شمولًا وكفاءة، بالتوازي مع تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وخطط التنمية الشاملة، بما يضمن تحقيق التوازن بين دفع معدلات النمو الاقتصادي والحفاظ على البعد الاجتماعي وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.

زيادة المعاشات اليوم 

وأشار لاوندي إلى أن تطبيق الزيادة السنوية المقررة قانونًا بنسبة 15% يعكس احترام الدولة لاستحقاقات أصحاب المعاشات والتزامها بالوفاء بحقوقهم، ويؤكد أن المواطن يظل في صدارة أولويات الجمهورية الجديدة، التي تقوم على تحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين.

واختتم النائب جرجس لاوندي تصريحاته بالتأكيد على أن قرار زيادة المعاشات يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار المجتمعي ودعم ملايين الأسر المصرية، ويجسد نهجًا ثابتًا تتبناه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يقوم على الجمع بين استكمال مسيرة التنمية والحفاظ على الحماية الاجتماعية باعتبارها أحد أهم مقومات الاستقرار الوطني.

المعاشات زيادة المعاشات زيادة المعاشات اليوم اخبار زيادة المعاشات معاشات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

225 جنيها للجرام.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

الذهب

عقب الهبوط السريع.. سعر أعلى جرام ذهب اليوم الخميس

تريزيجه

مليون دولار.. الأهلي يوافق على عرض الرياض السعودي لشراء عقد تريزيجيه

أسعار الدواجن

البيضا بأقل من 60 جنيها بالمزرعة| انخفاض كبير فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

الذهب

1800 جنيه خسارة يومية.. ماذا حدث في سعر الجنيه الذهب بمصر؟

ادعيه يوم عاشوراء - دعاء يوم عاشوراء

ادعيه يوم عاشوراء .. أفضل 400 دعاء مكتوب للرزق وقضاء الدين وللأبناء والحمل والزواج

ناني سعد الدين ومحمد رمضان

مش بشحت منك.. ناني سعد الدين تروي موقفًا صعبا مع محمد رمضان

الدعاء

دعاء ليلة عاشوراء لقضاء الحاجة.. أوصى به النبي في خير الأيام

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف

الأوقاف تعقد برنامج لقاء الجمعة للأطفال ضمن مبادرة صحح مفاهيمك

دعاء يوم عاشوراء.. أجمل الأدعية الجامعة لكل خير فرددها الآن

دعاء يوم عاشوراء.. أجمل الأدعية الجامعة لكل خير فرددها الآن

وزارة الأوقاف

أرقام قياسية في العمل الدعوي.. «الأوقاف» تتجاوز المليون درس عصر وترويحة خلال عام واحد

بالصور

أحمر جريء.. بسمة بوسيل تستعرض رشاقتها

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

لوحوش الضروب .. انطلاق رام 1500 TRX موديل 2027

رام 1500 TRX
رام 1500 TRX
رام 1500 TRX

لوك جذاب .. رنا سماحة تبهر متابعيها في أحدث ظهور

رنا سماحة
رنا سماحة
رنا سماحة

بعد إنتاج 99 سيارة.. بوجاتي تسدل الستار على ميسترال وتطوي صفحة محرك W16 التاريخي

بوجاتي ميسترال
بوجاتي ميسترال
بوجاتي ميسترال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد