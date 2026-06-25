رئيس مجلس الشيوخ : مصر والسعودية جناحا الأمة العربية وركيزتا الأمن الإقليمي

أ ش أ

اكد المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ، أن أمن السعودية ودول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى وأن مصر والسعودية جناحا الأمة العربية والركيزتين الأساسيتين للأمن والاستقرار الإقليمي.

جاء ذلك خلال استقبال المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الخميس، ،بمقر المجلس، السيد صالح الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية .

وتناول الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، بما يعكس عمق الروابط التاريخية والاستراتيجية التي تجمع البلدين الشقيقين.

وأكد رئيس مجلس الشيوخ خلال اللقاء أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين الجانبين و زيادة الوفود البرلمانية لتبادل الرؤى فى القضايا ذات الاهتمام المشترك ،بما يسهم في دعم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

من جانبه، أعرب السفير السعودي عن تقديره للعلاقات المصرية السعودية، مؤكدًا حرص المملكة على استمرار التنسيق والتعاون مع مصر في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين و الامة العربية و الإسلامية.

وحضر اللقاء وكيلا مجلس الشيوخ اللواء أحمد العوضى و المستشار فارس سعد والمستشار الدكتور أحمد عبد الغنى أمين عام المجلس.