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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

صحة النواب تصدر توصيات حاسمة لتعديل منظومة صرف ألبان الأطفال المدعمة

الدكتور شريف باشا
الدكتور شريف باشا
فريدة محمد

أصدر الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، عدداً من التوصيات العاجلة والحاسمة في ختام جلسة الاستماع الموسعة التي عُقدت لمناقشة آليات ومعايير صرف الألبان المدعمة للأطفال، وذلك لضمان توافق القرار الوزاري مع أهداف الدولة في حماية صحة الطفل.

تشكيل لجنة خبراء لتعديل قرار صرف ألبان الأطفال بمصر

وقد جاءت توصيات اللجنة كما يلي:
 تكوين لجنة من الأساتذة المتخصصين من قبل اللجنة لإعادة صياغة القرار الخاص باليات صرف اللبن المدعم بما يدعم احقية الطفل والام في الصرف.


 تعميم القرار وارساله إلى جميع المديريات وبالتالي الوحدات الصحية والمراكز الطبية.
نشر القرار بعد تعديله على موقع الوزارة والاعلام مع حملة كاملة للتوعية.
 ابلاغ اللجنة والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة خلال فترة أسبوعين من تاريخه.
 سهولة الوصول إلى بوابة الشكاوى عن أي شكوى عن طريق الاعلام مطبوعاً وعن رقم موحد للشكاوى وسرعة حلها في 24 ساعة من الشكوى.
وفي ختام الجلسة، أعرب الدكتور شريف باشا عن خالص شكره وتقديره لوزارة الصحة والسكان، وعلى رأسها الدكتور خالد عبد الغفار، مثمناً روح التعاون البنّاء والاستجابة الفورية والجادّة التي أبدتها الوزارة تجاه مقترحات اللجنة.

وأكد "باشا" أن هذا التجاوب ينم عن رغبة مشتركة وعمل مؤسسي متناغم، يضع مصلحة المواطن المصري على رأس الأولويات، مشيراً إلى أن هذا التنسيق رفيع المستوى يترجم الجهود المبذولة لتحقيق التوازن بين ترشيد الدعم وصون الحق في العلاج والغذاء لأطفالنا، بما يضمن صياغة منظومة مرنة تستند للأدلة الطبية والخبرات العملية وتحمي حقوق الأسر المصرية.

شريف باشا صحة النواب صرف ألبان الأطفال بمجلس النواب

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