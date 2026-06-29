زعلانة من النصيب| سارة بركة: بكيت بمشهد جمعني بالعوضي ويارا السكري

استضاف الإعلامي د. عمرو الليثي الفنانة سارة بركة في برنامجه واحد من الناس على قناة الحياة، والتي أوضحت أنها أرادت تقديم شخصية جميلة من خلال مسلسل علي كلاي ولها روح طيب وتأثير من خلال مدى نبلها وشجاعتها ودعمها لبطل المسلسل علي كلاي.

وأضافت ومن خلال أحداث العمل كانت هناك رسالة أن من يحب أحدا يظل بجانبه مهما تأثرت وتغيرت ظروف الحياة ، وهي شخصية تقدم الدور المهم للتكافل الاجتماعي ومدي اهمية ان ندعم كل إنسان مهما كانت ظروفه ، وان تقدم شخصية تساعد الناس وتسهم في تأثير ايجابي لهم.

وتابعت: كنت مستمتعة وأنا أقدم تلك الشخصية بمسلسل علي كلاي ولكني كنت متخوفة هل سيقبلها الجمهور وسط منافسة مع شخصيات مهمة بالمسلسل مثل النجمة دور وايضا والتي يارا السكري والتي قدمت شخصية حياة ، وكنت أبكي أثناء تقديم الشخصية وبخاصة مشهد الختام لها.

وأضافت أن أهم شيء في التمثيل أن تكون هناك معايشة ومنها تظهر التلقائية في الاداء وليس انتمي الي اي مدرسة ، وانا مع فكرة البساطة والتلقائية في الاداء ، وكان المشهد الذي جمعني مع العوضي ويارا السكري بعد ان عادا الي بعض ، والجملة الشهيرة أنا مش زعلان منك ولا منها ولكن في الحقيقة أنا زعلنا من النصيب.

واستطردت أن هناك مشهدا آخر وهذا ذاهبة له في التمرين وتقول له أنها تحبه ، والعوضي فنان كبير وجدع ودعمني ووقف بجواري في تقديم الشخصية



وهناك تقارب بين شخصية حياة في المسلسل وشخصيتي الحقيقية واختلاف بسيطة فحياة شخصية حالمة وانا أميل الي العقلانية في بعض المواقف

وأوضحت: في أول مشهد جمعني بالعوضي وكان مربي دقنه وعايش في الشارع وكنت مخضوض من شكله ولكن مع توالي الاحداث انجذبت الي شجاعته ونبله وموقفه منها ودعمه لها وقلت جملة وقتها بضرورة مساعدة كل انسان مشرد.