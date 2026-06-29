نوير يقود ألمانيا أمام باراجواي.. وفيرتز وساني وهافيرتز في الهجوم بدور الـ32

أعلن جوليان ناجلسمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، التشكيل الأساسي لفريقه استعدادًا لمواجهة باراجواي، في المباراة التي تجمع المنتخبين مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

وتقام المباراة على ملعب جيليت في الولايات المتحدة الأمريكية، وتنطلق في تمام الساعة 11:30 مساءً بتوقيت القاهرة، في مواجهة يسعى خلالها المنتخب الألماني لمواصلة مشواره نحو الأدوار المتقدمة.

ويقود فلوريان فيرتز الخط الهجومي للماكينات الألمانية، إلى جانب ليروي ساني ودينيز أونداف، فيما يتواجد كاي هافيرتز في خط الوسط الهجومي.

وجاء تشكيل ألمانيا كالتالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

مانويل نوير. خط الدفاع: جوشوا كيميش، أنطونيو روديجير، جوناثان تاه، ناثانيال براون.

جوشوا كيميش، أنطونيو روديجير، جوناثان تاه، ناثانيال براون. خط الوسط: ألكسندر بافلوفيتش، فيليكس نميشا، كاي هافيرتز.

ألكسندر بافلوفيتش، فيليكس نميشا، كاي هافيرتز. خط الهجوم: ليروي ساني، دينيز أونداف، فلوريان فيرتز.

ليروي ساني، دينيز أونداف، فلوريان فيرتز.

وكان منتخب ألمانيا قد تأهل إلى دور الـ32 بعدما تصدر المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، بينما حجز منتخب باراجواي مقعده في الدور ذاته بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، ليصعد ضمن أفضل ثمانية منتخبات احتلت المركز الثالث في البطولة.