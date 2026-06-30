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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الرابع على الجمهورية.. تكريم الأخصائي الاجتماعي بمدرسة STEM ببني سويف

تكريم أخصائي وموجه عام التربية الاجتماعية ببني سويف
تكريم أخصائي وموجه عام التربية الاجتماعية ببني سويف

في إطار دعم التميز وتقدير الكفاءات، أُقيم اليوم بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حفل تكريم الفائزين في مسابقة الأخصائي المثالي لمدارس STEM، بحضور قيادات الوزارة.


وشهد الحفل تكريم  سليم محمود عبد العظيم، الأخصائي الاجتماعي بمدرسة STEM بمحافظة بني سويف، بعد حصوله على المركز الرابع على مستوى الجمهورية، تقديرًا لتميزه المهني وجهوده في أداء رسالته التربوية، كما تم تكريم  عادل جابر، موجه عام التربية الاجتماعية والمشرف على أعمال التربية الاجتماعية بمدرسة STEM ببني سويف، تقديرًا لجهوده في الإشراف والمتابعة ودعم منظومة التربية الاجتماعية، بما أسهم في تحقيق هذا الإنجاز.


وقامت بتسليم شهادات التكريم كل من الدكتورة إيمان محمد حسني، مستشار تنمية التربية الاجتماعية، والدكتورة عزيزة رجب خليفة، رئيس الوحدة المركزية للمتفوقين والموهوبين، حيث أكدتا أهمية دعم المتميزين وتحفيزهم على مواصلة العطاء والارتقاء بالأداء المهني.
ومن جانبه، تقدم الدكتور محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، بخالص التهنئة  سليم محمود عبد العظيم بمناسبة حصوله على المركز الرابع على مستوى الجمهورية، كما هنأ  عادل جابر بمناسبة تكريمه بديوان عام الوزارة، مشيدًا بما بذلاه من جهود مخلصة كان لها بالغ الأثر في تحقيق هذا الإنجاز، ومؤكدًا أن هذا التكريم يعكس تميز منظومة التربية الاجتماعية بمديرية التربية والتعليم ببني سويف، ويجسد حرصها على دعم الكفاءات وتحفيزها لتحقيق المزيد من النجاحات، متمنيًا لهما دوام التوفيق والتميز.

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