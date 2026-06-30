هالاند في اختبار أفريقي.. النرويج تصطدم بكوت ديفوار على بطاقة ربع نهائي كأس العالم

تتواصل منافسات الأدوار الإقصائية لبطولة كأس العالم 2026 عندما يلتقي منتخبا النرويج وكوت ديفوار فى الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة في مواجهة مرتقبة ضمن دور الـ16 على ملعب مدينة دالاس الأمريكية في مباراة تحمل طابعًا خاصًا بين القوة الهجومية الأوروبية والطموح الأفريقي لمواصلة كتابة التاريخ.

ويدخل المنتخبان اللقاء بشعار "لا بديل عن الفوز" إذ يبحث كل طرف عن حجز مقعده في الدور ربع النهائي بينما تزداد الأنظار تجاه النجم النرويجي إرلينج هالاند الذي تحول إلى أحد أبرز نجوم البطولة بعد المستويات الاستثنائية التي قدمها منذ انطلاق منافسات دور المجموعات.

هالاند.. السلاح الأخطر في البطولة

يتصدر إرلينج هالاند المشهد داخل معسكر المنتخب النرويجي بعدما أكد منذ الجولة الأولى أنه أحد أبرز المرشحين للمنافسة على لقب هداف كأس العالم.

وسجل مهاجم مانشستر سيتي أربعة أهداف خلال أول مباراتين قبل أن يقرر المدير الفني ستوله سولباكن إراحته في الجولة الثالثة أمام فرنسا بعد ضمان التأهل إلى دور الـ16 في خطوة هدفت إلى الحفاظ على جاهزية هداف الفريق للأدوار الحاسمة.

ولا يمثل هالاند مجرد هداف داخل المنتخب النرويجي بل يعد نقطة الارتكاز الأساسية في المنظومة الهجومية بفضل قوته البدنية الكبيرة وتحركاته داخل منطقة الجزاء وقدرته على استغلال أنصاف الفرص وهو ما يجعل مهمة الدفاع الإيفواري في غاية الصعوبة.

النرويج.. مشروع ينافس على اللقب

لم يكن تأهل النرويج إلى الأدوار الإقصائية مجرد مفاجأة بل جاء نتيجة عروض هجومية قوية قدمها الفريق منذ بداية البطولة ليؤكد أن عودته إلى كأس العالم بعد غياب دام 28 عامًا لم تكن للمشاركة فقط وإنما للمنافسة على اللقب.

ويمتلك المنتخب النرويجي واحدة من أقوى المنظومات الهجومية في البطولة بقيادة هالاند إلى جانب مارتن أوديجارد العقل المفكر للفريق وأنطونيو نوسا أحد أبرز اللاعبين الشباب الذين خطفوا الأنظار في البطولة.

واعتمد سولباكن على سياسة تدوير اللاعبين في الجولة الأخيرة بعدما أراح عشرة من العناصر الأساسية من أجل دخول الأدوار الإقصائية بكامل الجاهزية البدنية وهو ما يمنحه أفضلية قبل مواجهة كوت ديفوار.

كوت ديفوار.. الحلم الأفريقي مستمر

على الجانب الآخر يدخل منتخب كوت ديفوار المباراة بثقة كبيرة بعد نجاحه في تجاوز دور المجموعات ليؤكد أنه أحد أبرز ممثلي القارة الأفريقية في النسخة الحالية.

وحقق "الأفيال" انتصارين على كوراساو والإكوادور بينما جاءت خسارتهم الوحيدة أمام ألمانيا وهو ما منح الفريق دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة النرويج.

ويأمل المدير الفني إيميرس فاي في مواصلة المشوار التاريخي مستندًا إلى مجموعة من اللاعبين الذين يمتلكون السرعة والمهارة والخبرة إلى جانب الانضباط التكتيكي الذي ظهر بوضوح خلال مباريات دور المجموعات.

خطة خاصة لإيقاف هالاند

يدرك الجهاز الفني لمنتخب كوت ديفوار أن مفتاح المباراة الأول يتمثل في الحد من خطورة إرلينج هالاند ولذلك وضع المدرب خطة دفاعية خاصة تعتمد على الثنائي أوسمان ديوماندي وأوديلون كوسونو مع تقديم الدعم المستمر من لاعبي الوسط لإغلاق المساحات أمام مهاجم النرويج.

ويأمل المنتخب الإيفواري في تقليل عدد الكرات التي تصل إلى هالاند داخل منطقة الجزاء مع الضغط على صناع اللعب وعلى رأسهم مارتن أوديجارد لمنع المنتخب النرويجي من فرض أسلوبه الهجومي المعتاد.

أسلحة هجومية متنوعة

ورغم التركيز على الجانب الدفاعي فإن كوت ديفوار تمتلك العديد من الحلول الهجومية التي تجعلها قادرة على مبادلة النرويج الهجمات.

ويقود الخط الأمامي الثلاثي أماد ديالو ونيكولاس بيبي ويان ديوماندي خلف المهاجم الشاب أنجي يوان بوني بينما يمثل الثنائي فرانك كيسي وإبراهيم سانجاري عنصر التوازن في خط الوسط بين الواجبات الدفاعية والانطلاقات الهجومية.

ويعوّل الجهاز الفني أيضًا على الحالة المعنوية المرتفعة لنيكولاس بيبي الذي استعاد جزءًا كبيرًا من مستواه بعدما سجل هدفين في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ليصبح أحد أبرز الأوراق الهجومية للفريق.

مدرب كوت ديفوار: لسنا فريق اللاعب الواحد

أكد إيميرس فاي المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار أن قوة فريقه لا تعتمد على لاعب بعينه مشيرًا إلى أن تنوع مصادر التهديف يعد أحد أبرز الأسلحة التي يمتلكها المنتخب.

وأوضح أن امتلاك أكثر من لاعب قادر على صناعة الفارق يمنح فريقه مرونة تكتيكية كبيرة ويصعب من مهمة المنافس في فرض رقابة فردية على عنصر محدد وهو ما يأمل في استغلاله أمام المنتخب النرويجي.

سولباكن: جاهزون لمعركة الأدوار الإقصائية

من جانبه أوضح ستوله سولباكن أن قرار إراحة عدد كبير من اللاعبين في الجولة الأخيرة جاء بعد ضمان التأهل بهدف الحفاظ على الجاهزية البدنية والفنية للعناصر الأساسية قبل انطلاق مباريات خروج المغلوب.

وأكد المدير الفني للنرويج أن فريقه يدخل مواجهة كوت ديفوار بكامل قوته مشددًا على أن المنافسة في الأدوار الإقصائية تختلف تمامًا عن دور المجموعات وأن أي خطأ قد يكلف الفريق مغادرة البطولة.

التشكيل المتوقع

النرويج: أورجان نيلاند جوليان رايرسون ليو أوستيجارد توربيورن هيجيم ديفيد مولر وولف ساندر بيرج مارتن أوديجارد فريدريك أورسنيس أنطونيو نوسا ألكسندر سورلوث إرلينج هالاند.

كوت ديفوار: يحيى فوفانا ويلفريد سينجو أوديلون كوسونو أوسمان ديوماندي حسن كامارا فرانك كيسي إبراهيم سانجاري أماد ديالو نيكولاس بيبي يان ديوماندي أنجي يوان بوني.