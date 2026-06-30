إبراهيم فايق يشيد بمدربين مصريين: مستقبل التدريب في مصر بخير

أعرب الإعلامي إبراهيم فايق عن سعادته بإحدى حلقات برنامجه، مؤكدًا أنها من أكثر الحلقات التي استمتع بتقديمها، لما شهدته من نقاشات فنية وأفكار كروية مع عدد من المدربين المصريين.

وكتب إبراهيم فايق عبر حسابه الرسمي على موقع “فيس بوك”: “دي واحدة من أمتع الحلقات اللي عملتها.. كلام عظيم في تفاصيل الكورة مع مدربين مميزين وعندهم أفكار كروية كبيرة.”

وأضاف أن تكرار مثل هذه الجلسات قد يكون صعبًا في الفترة المقبلة، بسبب ارتباط المدربين بقيادة أندية الدوري الممتاز، قائلًا: “يمكن صعب تتاح الفرصة تتعمل القهوة دي بسبب انشغال كل الكباتن بتدريب أندية في الدوري الممتاز.”

وأشاد فايق بالمستوى الفني لعدد من المدربين، مؤكدًا إعجابه بالأفكار التي يمتلكها أحمد سامي وهيثم شعبان، كما أثنى على واقعية أحمد عبدالرؤوف وقدرته على قراءة المباريات.

واختتم منشوره بالإشادة بالمدربين محمد الشيخ وخطاب، معبرًا عن تفاؤله بمستقبل التدريب في مصر، إذ كتب: “مبسوط جدًا بالشيخ وخطاب.. بجد مستقبل التدريب في مصر بخير بإذن الله.. الناس دي بتشتغل على نفسها وهتعمل تطور كبير.”

ويضم اللقاء الذي أشار إليه إبراهيم فايق عددًا من المدربين المصريين، في جلسة تناولت العديد من القضايا الفنية المتعلقة بكرة القدم