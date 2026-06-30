نيمار يسخر من أشهر خبير توقعات في العالم بعد سقوط هولندا: "أخطأت مرة أخرى"

أشعل النجم البرازيلي نيمار موجة واسعة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما وجّه رسالتين لاذعتين إلى الاقتصادي وعالم الرياضيات الألماني يواخيم كليمنت، الذي اشتهر بتوقعاته لبطولات كأس العالم، عقب سقوط أبرز ترشيحاته في مونديال 2026.

سخرية جديدة بعد خروج هولندا

ونشر نيمار، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، رسالة مقتضبة عقب خروج منتخب هولندا من البطولة على يد منتخب المغرب، قال فيها: "أخطأت مرة أخرى"، في إشارة مباشرة إلى كليمنت الذي كان قد رشح "الطواحين" للفوز بلقب كأس العالم.

ليست المرة الأولى

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يسخر فيها قائد منتخب البرازيل من الخبير الألماني، إذ سبق أن علّق على توقعه بفوز اليابان على البرازيل، قبل أن ينجح "السيليساو" في تحقيق الانتصار، وكتب حينها: "السيد يواخيم كليمنت... من فضلك حاول مرة أخرى في الكأس القادمة".

شهرة واسعة بسبب توقعاته

واكتسب كليمنت شهرة كبيرة خلال السنوات الماضية بعدما نجح في توقع أبطال النسخ الثلاث السابقة من كأس العالم، مستندًا إلى نموذج رياضي يعتمد على عدة معايير، أبرزها عدد السكان، والظروف المناخية، والبنية التحتية الكروية، إضافة إلى تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم.

رهان خاسر على هولندا

وقبل انطلاق مونديال 2026، فاجأ الخبير الألماني المتابعين بترشيح منتخب هولندا للتتويج باللقب، مؤكدًا أن الفريق يمتلك منظومة قوية لتطوير المواهب، ودفاعًا صلبًا، ومجموعة متجانسة من اللاعبين قادرة على تحقيق الإنجاز التاريخي.

لكن حسابات كليمنت لم تصمد طويلًا، بعدما تجاوزت البرازيل عقبة اليابان، قبل أن ينجح منتخب المغرب في إقصاء هولندا من البطولة، لتنهار أبرز توقعاته في نسخة كأس العالم 2026، وسط سخرية لافتة من نيمار.