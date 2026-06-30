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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أمهات مصر لطلاب الثانوية: الكيمياء مش بعبع.. راجعوها بتركيز

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
ياسمين بدوي

أصدرت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، بيانا إعلاميا ، قالت فيه إن طلاب الثانوية العامة سيؤدون امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا الخميس المقبل .

وأضافت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم : نحن على تواصل دائم مع أولياء أمور طلاب الثانوية العامة ونتلقي ملاحظاتهم على صفحة الاتحاد عبر فيسبوك، مشددة علي ضرورة أن يهتم أولياء الأمور بتهيئة المناخ الملائم لأبنائهم وتلبية كافة احتياجاتهم، حتي يستطيع الطلاب التركيز في جو من الهدوء.

وأكدت ضرورة تشجيع الطلاب على مراجعة المنهج بشكل منظم ما بين النوم ووقت المراجعة، بالإضافة إلى الأكل الصحي والمشروبات المفيدة، مستطردة: “الكيمياء مش بعبع، وهي مادة مثل باقي مواد الثانوية العامة، والأهم المراجعة الجيدة والتركيز، واتركوا الباقي علي ربنا”.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات الثانوية العامة 2026 مستمرة بشكل طبيعي بعد غد الخميس الموافق 2 يوليو 2026 في جميع محافظات الجمهورية ، رغم اجازة ثورة 30 يوليو

وأوضحت الوزارة  أن قرار رئيس مجلس الوزراء بإعتبار بعد غد الخميس 2 يوليو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بعدد من الجهات الحكومية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، لا ينطبق على أعمال امتحانات الثانوية العامة 2026 ، التي تستمر وفق المواعيد المحددة مسبقًا.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. ماذا يمتحن الطلاب الخميس ؟

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه من المقرر يوم الخميس 2 يوليو ، حسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 النظامين الجديد والقديم ، عقد امتحان الكيمياء لطلاب علمي علوم وعلمي رياضة ، والجغرافيا لطلاب أدبي ، وأضافت أنه حسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 المكفوفين ، يؤدي طلاب الثانوية العامة المكفوفين أيضا يوم 2 يوليو 2026 ، امتحان اللغة الأجنبية الأولى (الورقة الأولى )

الثانوية العامة امتحان الكيمياء اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم

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