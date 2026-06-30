نتائج بطولة الجمهورية لصيد الأسماك بالإسكندرية

اختتمت بطولة الجمهورية لصيد الأسماك والتي أقيمت بالإسكندرية بمشاركة 60 لاعبًا ولاعبة يمثلون 18 فريقًا من 10 أندية.

وحضر مراسم تسليم جوائز وميداليات البطولة اللجنة العليا برئاسة المهندس محمد قداح رئيس الاتحاد إلى جانب اللجان الفنية والتحكيم، ولجان متخصصة لإدارة البطولة من مختلف الجوانب، وتقام البطولة تحت إشراف المنطقة الشمالية برئاسة خالد البهتيمي.

وتوج محمد حسين محمد لاعب نادي النوبي العام “ب” بالميدالية الذهبية في منافسات “صيد الجر والجيجنج والكاستنج”، فيما حصل حازم حسن أبو النور لاعب نادي الزهور “أ” على الميدالية الفضية، أما الميدالية البرونزية فكانت من نصيب أيمن عادل مصطفى لاعب نادي يخت الإسكندرية “ب”، وحصد محمود محمد عبده لاعب نادي النوبي العام “أ” على جائزة صيد أكبر سمكة في نفس السباق.

وعلى صعيد الفرق، توج فريق سبورتنج الرياضي “ب" بالميدالية الذهبية وتكون الفريق من الثلاثي: “أحمد مراد عبيدو - مروان عماد سليم - محمد سعد صقر”، وحل فريق توشكى الرياضي بالإسكندرية في المركز الثاني وتكون الفريق من: “أحمد ماجد - محمد الشامي - مصطفى عبد العزيز - معاذ مصطفى عبد الرازق"، فيما حصل فريق المعادي واليخت “أ” على الميدالية البرونزية وتكون الفريق من الرباعي: “محمد حسن محمد - خالد قداح - طارق الجمال - نور الفخراني”.

الجدير بالذكر، أن مصر فازت باقامة بطولة العالم للأندية 2027 كما تستضيف بطولة كأس العالم لصيد الأسماك في عام 2028 بمدينة الجونة بعد حصولها على ثقة الجمعية العمومية للاتحاد الدولي.