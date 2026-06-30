مواعيد مباريات المغرب والبرازيل وباراجواي في دور الـ16 من كأس العالم 2026

بدأت ملامح دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026 تتضح، بعدما نجحت منتخبات المغرب وباراجواي والبرازيل في حجز مقاعدها بالمرحلة المقبلة، عقب تجاوزها منافسات دور الـ32، لتواصل مشوارها نحو المنافسة على اللقب.

موعد مباراة المغرب ضد كندا في كأس العالم

سيكون المنتخب المغربي على موعد مع مواجهة قوية أمام منتخب كندا، في المباراة المقرر إقامتها في الثامنة مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء تأهل "أسود الأطلس" بعد إقصاء هولندا بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، عقب مباراة مثيرة، بينما عبر المنتخب الكندي إلى الدور نفسه بعد فوزه على جنوب أفريقيا.

موعد مباراة باراجواي القادمة

أما منتخب باراجواي، فسيخوض مواجهة دور الـ16 عند الثانية عشرة منتصف ليل الأحد (فجر الاثنين بتوقيت القاهرة)، بعدما أطاح بالمنتخب الألماني بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1. وينتظر المنتخب الباراجوي الفائز من مواجهة فرنسا والسويد.

موعد مباراة البرازيل القادمة

من جانبه، واصل منتخب البرازيل مشواره في البطولة بعد انتصاره على اليابان بنتيجة 2-1 عقب اللجوء إلى الأشواط الإضافية، ليضرب موعدًا في دور الـ16 مع الفائز من لقاء كوت ديفوار والنرويج.

وتقام مباراة المنتخب البرازيلي في الحادية عشرة مساء الأحد 5 يوليو بتوقيت القاهرة.

وتتواصل منافسات الأدوار الإقصائية وسط ترقب جماهيري كبير، في ظل قوة المواجهات المرتقبة ورغبة المنتخبات المتأهلة في الاقتراب خطوة جديدة من حلم التتويج بلقب كأس العالم 2026.