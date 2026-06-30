النائبة جيهان شاهين تشيد بجهود جذب المنح وتطالب بتعزيز دور القطاع الخاص

أعلنت النائبة جيهان شاهين، عضو مجلس النواب، موافقتها على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (197) لسنة 2026 الخاص باتفاق التعاون لتمويل الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق، بمنحة قيمتها 1.5 مليون يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب.

وقالت “شاهين” خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، إن قيمة هذه الاتفاقيات ليست بقيمة المنحة ولكن في الرسائل التي تحملها وهي ثقة العالم في الدولة المصرية في التخطيط لمستقبل أفضل للمواطنين، مضيفة: “مصر ليست مجرد أرض ولكنها حكاية عمر وتاريخ ونيل وجيش وأمة تحضن اولادها في الحلوة والمرة”.

وأشارت إلى أن هذه الاتفاقية خطوة أساسية لتطوير أهم أحد شرايين النقل في مصر الذي يعتمد عليه ملايين المصريين وهو عصب الحياة.

وتابعت: “نثمن جهود الحكومة في جذب المنح الدولية ونؤكد أهمية دخول القطاع الخاص ليكون شريكا في التتنفيذ والاستثمار اتساقا مع توجيهات الرئيس السيسي مصر عظيمة بقيادتها”.