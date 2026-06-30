برلمانية “التجمع” توافق على منحة مد الخط الأول للمترو إلى شبين القناطر

أعلن النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، موافقة الحزب على اتفاقية المنحة الخاصة بدراسة مشروع مد الخط الأول لمترو الأنفاق إلى شبين القناطر، مؤكدًا دعم الحزب لما سيتبعها من إجراءات وتطورات تعاقدية.

وقال مغاوري خلال الجلسة العامة: “نوافق على المنحة وما سيتلوها من تطورات تعاقدية، لأنها تتعلق بالخط الأول للمترو، وهو مرفق حيوي يستخدمه يوميًا ملايين الركاب الذين يعتمدون عليه في تنقلاتهم بكل يسر.”

وفي الوقت ذاته، طالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بزيادة الاهتمام بالخط الأول لمترو الأنفاق، موجهًا حديثه إلى رئيس شركة المترو، قائلاً: “الخط الأول يحتاج إلى مزيد من الرعاية والعناية، فهناك عواصم تمتلك خطوط مترو يتجاوز عمرها 150 عامًا وما زالت تعمل بكفاءة، بينما يعاني الخط الأول، خاصة بمنطقة المرج، من حالة إهمال واضحة تستوجب التدخل.