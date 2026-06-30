بعد انقطاع لمدة 48 ساعة.. عودة المياه لمنطقتي الميناء والمزينة بمدينة نويبع

قال اللواء نادر علام، رئيس مدينة نويبع بجنوب سيناء، إنه جرى الانتهاء من أعمال إصلاح الكسر المفاجئ الذي حدث بخط المياه الواصل بين محطة المياه ومنطقة الميناء وقرية المزينة، مما تسبب لقطع المياه عن هذه المناطق لمدة 48 ساعة، وعودة ضخ المياه مرة أخرى بمنطقتي الميناء والمزينة

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أنه قام بالتعامل مع الكسر فريق فني مميز تابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وجرى تزويدهم بالمعدات الثقيلة بالحملة الميكانيكية للوحدة المحلية، مؤكدًا أنه جرى عمل اختبارات للمياه للتأكد من خلوها من الشوائب قبل ضخها للمناطق السكنية.

وأضاف أنه جرى الفريق الفني كثف من عمليات المسح الميداني الذكي للكشف عن أي تسريبات غير ظاهرة بالخط، قبل تطورها إلى كسر كامل، وحدوث أزمة مرة أخرى في ضخ مياه الشرب.

وأكد أنه جاري التنسيق مع شركة مياه الشرب لإنهاء أزمة تكرار كسر خطوط المياه بالمدينة، لمنع تكرار هذه الحوادث المفاجئة التي تؤدي إلى انقطاع المياه في بعض المناطق، وذلك من خلال إنشاء خطوط طوارئ بديلة لتخفيف الضغط عن الخطوط الرئيسية المتهالكة.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يجري عمل إحلال وتجديد و استبدال المواسير القديمة المتهالكة بشبكات حديثة عالية المقاومة للضغط العالي، إضافة إلى ربط خطوط المياه بأكثر بمحطات رفع ومحطات معالجة بحيث لا تنقطع المياه عن المدينة بالكامل حال حدوث كسر مفاجئ في أحد القطاعات.