قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعليم: امتحانات الثانوية العامة اليوم مرت بشكل جيد ومنضبط بدون مشكلات
21 وظيفة شاغرة بوزارة التنمية المحلية والبيئة.. اعرف الشروط وموعد التقديم
جلسة ساخنة بالنواب حول منحة مترو الأنفاق.. انتقادات للحكومة ومطالب بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق
غزة وليبيا.. رئيس المخابرات العامة يلتقي مع رئيس الاستخبارات التركية
النواب يوافق على منحة أوروبية بقيمة 1.5 مليون يورو لدعم امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق
وثيقة أمريكية لإسرائيل لمنع استئناف الحرب على غزة وبدء إعادة الإعمار
وزراة الكهرباء تحسم الجدل حول رفع أسعار شرائح الاستهلاك المنزلي.. تفاصيل
وزير الدفاع البريطاني: خطة الاستثمار الدفاعي ستعزز قدرات الردع النووي للمملكة المتحدة
حلم التعليم انتهى بالإعدام.. القصة الكاملة لمأساة الطفلة "هنا" بمحافظة الفيوم
لأول مرة.. معالجة صوتية لمسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" لبثه إذاعة وتليفزيون بالتزامن
خبير: مصر تقود جهود دعم القضية الفلسطينية بقوة وتواصل دورها المحوري في استقرار غزة
النفط يتراجع مجدداً مع استمرار القلق بشأن مضيق هرمز وترقب محادثات الدوحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد انقطاع لمدة 48 ساعة.. عودة المياه لمنطقتي الميناء والمزينة بمدينة نويبع

اصلاح خط مياه بنويبع
اصلاح خط مياه بنويبع
ايمن محمد

قال اللواء نادر علام، رئيس مدينة نويبع بجنوب سيناء، إنه جرى الانتهاء من أعمال إصلاح  الكسر المفاجئ الذي حدث بخط المياه الواصل بين محطة المياه ومنطقة الميناء وقرية المزينة، مما تسبب لقطع المياه عن هذه المناطق لمدة 48 ساعة، وعودة ضخ المياه مرة أخرى بمنطقتي الميناء والمزينة

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أنه قام بالتعامل مع الكسر فريق فني مميز تابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وجرى تزويدهم بالمعدات الثقيلة بالحملة الميكانيكية للوحدة المحلية، مؤكدًا أنه جرى عمل اختبارات للمياه للتأكد من خلوها من الشوائب قبل ضخها للمناطق السكنية.

وأضاف أنه جرى الفريق الفني كثف من عمليات المسح الميداني الذكي للكشف عن أي تسريبات غير ظاهرة بالخط، قبل تطورها إلى كسر كامل، وحدوث أزمة مرة أخرى في ضخ مياه الشرب.

وأكد أنه جاري التنسيق مع شركة مياه الشرب لإنهاء أزمة تكرار كسر خطوط المياه بالمدينة، لمنع تكرار هذه الحوادث المفاجئة التي تؤدي إلى انقطاع المياه في بعض المناطق، وذلك من خلال إنشاء خطوط طوارئ بديلة لتخفيف الضغط عن الخطوط الرئيسية المتهالكة.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يجري عمل إحلال وتجديد و استبدال المواسير القديمة المتهالكة بشبكات حديثة عالية المقاومة للضغط العالي، إضافة إلى ربط خطوط المياه بأكثر بمحطات رفع ومحطات معالجة بحيث لا تنقطع المياه عن المدينة بالكامل حال حدوث كسر مفاجئ في أحد القطاعات.

جنوب سيناء عودة المياه نويبع انقطاع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة إحالة واضع امتحان عربي الثانوية العامة للتحقيق بعد شكاوى الطلاب؟|التعليم توضح

سعر الذهب اليوم

انخفاض الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30 يونيو.. كم وصل سعره؟

سعر الجنيه

1200 جنيه.. تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار الكهرباء

رفع أسعار الكهرباء أول يوليو 2026؟.. الوزارة تكشف حقيقة زيادة الشرائح المنزلية

هبة مجدي

سر أخفته لشهور.. القصة الكاملة وراء إصابة هبة مجدي بالسرطان

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2026.. آخر تحديث

هبة مجدي وزوجها

في المرحلة الأخيرة للعلاج.. محمد محسن يكشف تطورات الحالة الصحية لزوجته هبة مجدي

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس اليوم.. تحذير عاجل لسكان القاهرة والصعيد

ترشيحاتنا

مزراوي

مزراوي: إقصاء هولندا رسالة تؤكد قوة المغرب في كأس العالم

بونو

صدة عالمية.. خالد الغندور يشيد بتصدي بونو أمام هولندا

منتخب مصر

وليد عبداللطيف: أتوقع وصول مباراة أستراليا لوقت إضافي

بالصور

لا تتجاهله.. 8 أسباب وراء تساقط شعر الحواجب قد تكشف مشكلات صحية

لا تتجاهله.. 8 أسباب وراء تساقط شعر الحواجب قد تكشف مشكلات صحية
لا تتجاهله.. 8 أسباب وراء تساقط شعر الحواجب قد تكشف مشكلات صحية
لا تتجاهله.. 8 أسباب وراء تساقط شعر الحواجب قد تكشف مشكلات صحية

طريقة عمل البسلة بالجزر واللحم.. وصفة منزلية بمذاق لا يقاوم

البسلة
البسلة
البسلة

أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بالشرقية يحصدون 26 ميدالية في بطولات الجمهورية للجودو

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

الشرقية.. استمرار الحملات المكثفة لإزالة التعديات والإشغالات المخالفة

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

حنان سليمان

ابني وأمي كانوا حياتي.. حنان سليمان تفسر رفضها الزواج

طبيبة الغربية

ليست طبيبة ولا عروسًا.. الداخلية توضح ملابسات وفاة فتاة الغربية

الفريق ياسر الطودي - قائد قوات الدفاع الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: سماء مصر مصانة ومحمية بأحدث أنظمة التسليح العالمية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: عندما تنطق الأرقام .. 30 يونيو.. أنقذت الهوية وأعادت بناء الدولة المصرية

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل تحكمنا الخوارزميات أكثر مما نفهمها؟

د. وليد فاروق مدير مرصد الذهب

د. وليد فاروق يكتب: كيف غيّرت أسعار الفائدة والدولار قواعد سوق الذهب عالميًا ؟

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: دردشة على القهوة.. حكاية 10 سنين غيرت شكل مصر

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

المزيد