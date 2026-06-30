غارة إسرائيلية تستهدف بلدة زوطر جنوبي لبنان وسط استمرار التوتر على الحدود

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن غارة جوية إسرائيلية استهدفت، اليوم، بلدة زوطر الواقعة في جنوب لبنان، في تطور جديد يعكس استمرار التوتر الأمني والعسكري على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية، بالتزامن مع تبادل القصف بين الجانبين خلال الأشهر الماضية.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الطيران الإسرائيلي نفذ غارة استهدفت محيط البلدة، دون أن تتضح على الفور طبيعة الهدف أو حجم الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن الهجوم. كما أشارت إلى أن فرق الإسعاف والدفاع المدني توجهت إلى المنطقة المستهدفة لمتابعة الموقف وتقييم الأضرار.

ولم يصدر في الساعات الأولى عقب الغارة بيان رسمي من الجيش الإسرائيلي يوضح تفاصيل العملية أو أسباب تنفيذها، كما لم تعلن وزارة الصحة اللبنانية أو الجهات الرسمية المختصة حصيلة نهائية بشأن الضحايا أو الإصابات المحتملة.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان منذ أشهر تصعيدًا أمنيًا متواصلًا، مع تبادل الهجمات بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، الأمر الذي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الجانبين، فضلًا عن أضرار واسعة في القرى والبلدات القريبة من الخط الأزرق.

ويأتي القصف الأخير في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التصعيد ومنع انزلاق الأوضاع إلى مواجهة عسكرية أوسع، وسط تحذيرات دولية متكررة من تداعيات أي توسع في دائرة النزاع على الاستقرار الإقليمي.

كانت الأمم المتحدة، عبر قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، قد دعت مرارًا جميع الأطراف إلى ضبط النفس والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701، الذي ينص على وقف الأعمال العدائية والحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان.

ويُعد جنوب لبنان من أكثر المناطق حساسية في المنطقة، حيث يشهد بين الحين والآخر عمليات قصف متبادل وغارات جوية، في ظل استمرار التوترات المرتبطة بالحرب في قطاع غزة، والتي انعكست بشكل مباشر على الجبهة اللبنانية.

وفي انتظار صدور بيانات رسمية من الجانبين، تبقى المعلومات المتداولة بشأن الغارة مستندة إلى ما أوردته وسائل إعلام لبنانية، فيما تواصل الجهات المختصة متابعة التطورات الميدانية وتقييم آثار الهجوم.