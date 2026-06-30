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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصرع تاجر أدوات كهربائية صدمه قطار على مزلقان الكوبري العلوي بدمنهور في البحيرة

حادث تصادم بالبحيرة
حادث تصادم بالبحيرة
ساندي رضا

لقي تاجر أدوات كهربائية في العقد السادس من العمر، مصرعه اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم قطار بجوار مزلقان الكوبري العلوي بمدينة دمنهور في محافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة دمنهور، يفيد بوقوع حادث تصادم قطار بشخص بمحيط مزلقان الكوبري العلوي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.

وبالفحص تبين وفاة حلمي عبد الفتاح أحمد، 56 عامًا، يعمل تاجرًا للأدوات الكهربائية ومقيم بمدينة دمنهور، وذلك إثر اصطدام القطار به أثناء عبوره السكة الحديد.

ودفع مرفق الإسعاف بسيارة لنقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير المحضر اللازم للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية.

البحيرة محافظة البحيرة اسعاف قطار البحيرة

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