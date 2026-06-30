لبيعها في السوق السوداء.. ضبط 3 محطات وقود تصرفت في 17 ألف لتر مواد بترولية بالبحيرة

شنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، حملة رقابية مكبرة بمركز أبو المطامير، استهدفت إحكام الرقابة على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز والأسواق للحفاظ على الدعم وضبط المخالفات.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وبتكليفات المهندس محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين، وبإشراف سهير زعتر، وكيل المديرية، والسيد الوكيل، مدير عام التجارة الداخلية، وفرحات بريك، مدير الرقابة والمعاملات والغرف التجارية.

وأسفرت الحملة التي ترأسها محمد جلال، برفقة سعيد طه، وبالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين وسط وغرب الدلتا، عن ضبط ثلاث محطات تموين سيارات مخالفة، حيث تبين قيام المحطة الأولى بالتصرف في 9،707 لتر سولار، وتجميع 2،000 لتر بنزين 92 بغرض التربح وتحقيق مكاسب غير مشروعة في السوق السوداء.

كما تمكنت الحملة من ضبط المحطة الثانية لتصرفها في 4،215 لتر بنزين 80 بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى ضبط المحطة الثالثة التي قامت بالتصرف في 2،000 لتر سولار و1،300 لتر بنزين 80 بغير وجه حق، ليبلغ إجمالي الكميات المتلاعب بها 17،222 لترًا تم التصرف فيها، و2،000 لتر جرى تجميعها لبيعها بطرق غير قانونية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.