تشكيل لجنة مشتركة بين جامعتي بنها وبنها الأهلية لإدارة إنشاء المستشفى الجامعي بالعبور

أصدر الدكتور جمال السعيد، رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية قرارا بتشكيل لجنة فنية إدارية مشتركة بين جامعتي بنها وبنها الأهلية تتولى إدارة مراحل التعاقد والتراخيص والإنشاءات الخاصة بالمستشفى الجامعي الجديد بالعبور وحتى بدء تشغيله.



وتضم اللجنة الدكتور ناصر الجيزاوي عضو مجلس الأمناء ورئيس جامعة بنها رئيسا للجنة والدكتور تامر سمير عضو مجلس الأمناء ورئيس جامعة بنها الأهلية نائبا لرئيس اللجنة، والدكتور حسين المغربي نائب رئيس جامعة بنها الأهلية للشؤون الأكاديمية عضوا والدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي عضوا وشيرين شوقي أمين عام جامعة بنها، عضوا وأيمن بيومي أمين عام جامعة بنها الأهلية أمينا لسر اللجنة.

وأكد الدكتور جمال السعيد أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار البدء في اتخاذ الخطوات التنفيذية لإنشاء المستشفى الجامعي ووضع آليات واضحة لمتابعة جميع مراحل المشروع بما يضمن سرعة الإنجاز والالتزام بالجداول الزمنية المقررة، وفقا لأعلى معايير الجودة والكفاءة.

وأضاف رئيس مجلس الأمناء أن المستشفى الجامعي الجديد يمثل أحد المشروعات الاستراتيجية للجامعة ويجسد رؤيتها في تعزيز دورها المجتمعي ودعم المنظومة الصحية، مشيرا إلى أن المشروع سيجمع بين تقديم خدمات علاجية متطورة ودعم التعليم الطبي والبحث العلمي إلى جانب تلبية احتياجات أهالي مدينة العبور والمناطق المجاورة من الخدمات الصحية المتخصصة.