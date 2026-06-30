مراد أبو عيشة: أفلام عمان السينمائي هذا العام عن الحب والصداقة والذاكرة المشتركة| خاص

يطلق مهرجان عمّان السينمائي الدولي – أوّل فيلم برنامجه الرسمي الكامل لدورته السابعة، وتضيف هذه الدورة بعداً جديداً إلى مسيرة المهرجان وتُسهم في توسيع حضوره خارج المنطقة، مع تشكيلة سينمائية ثرية ومتنوعة تضم اثنين وثمانين فيلماً من سبعٍ وعشرين دولة، إلى جانب عشرة عروض أولى عالمية وعرضين دوليين أوليين وخمسة عروض أولى عربية.



وقال مراد أبو عيشة، رئيس برمجة الأفلام الوثائقية الطويلة العربية والأفلام غير العربية بمهرجان عمان السينمائي الدولي: "تلتقي مسابقة الأفلام الروائية غير العربية ومسابقة الأفلام الوثائقية العربية هذا العام عند هاجس واحد: الروابط التي تُشكّل وجودنا — سواء تجسّدت في العائلة، أو الحب، أو الصداقة، أو الذاكرة المشتركة.



وأضاف في تصريح خاص: تنتمي الأفلام المختارة إلى جغرافيات متباعدة وأجيال مختلفة وحساسيات سينمائية متنوّعة، غير أنها تلتقي عند سؤال واحد: كيف تتشكّل الحياة الفردية تحت وطأة القوى الاجتماعية والسياسية الكبرى، دون أن تنفصل عن جذورها الإنسانية العميقة؟ معًا، ترسم هذه الأعمال صورة نابضة بالحياة عن الصمود والانتماء والسعي الدائم إلى التواصل في عالم لا يكفّ عن التحوّل."



الأفلام الوثائقية الطويلة العربية

بابا والقذافي، إخراج جيهان ك. – ليبيا.

الجانب الآخر من الشمس، إخراج توفيق صابوني – سوريا.

حبيبي حسين، إخراج أليكس بكري – فلسطين.

دو يو لوف مي، إخراج لانا ضاهر – لبنان.

ضدّ السينما، إخراج علي سعيد – المملكة العربية السعودية.

عصافير الحرب، إخراج جناي بولس وعبد القادر حبق – لبنان، سوريا.

فلانة، إخراج زهراء غندور – العراق.



الأفلام الروائية غير العربية

رجل يتلاشى، إخراج فيلف راينهارت – ألمانيا.

سرّنا، إخراج غريس باسو – البرازيل.

ظلُّ والدي، إخراج أكينولا ديفيز جونيور – نيجيريا.

لو المحظوظ، إخراج لويد لي تشوي – كندا.

مدينة لا تنام، إخراج غييرمو غالوي – إسبانيا.

مغسلة، إخراج زامو مخوانازي – جنوب أفريقيا.

نصدّقكِ، إخراج شارلوت دوفيلير وأرنو دوفيه – بلجيكا.