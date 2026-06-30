قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شوبير : انتقدوا حسام حسن .. بس بلاش تصفية حسابات مع المنتخب
رئيس الوزراء : ضرورة إنشاء مستشفى جديد في قويسنا لخدمة المحافظات المجاورة
اتصالات النواب توصي بباقات مخفضة للمصريين لا تزيد على 150 جنيه وتصفح المواقع الحكومية والتعليمية مجانا
في ذكرى 30 يونيو .. كيف غيّرت الدولة وجه الريف المصري بـ332 مركزًا زراعيًا جديدًا؟
بودر وآيس .. القبض على 6 تجار مخدرات بأكتوبر
لأول مرة .. معالجة صوتية غير مسبوقة لمسلسل لن أعيش في جلباب أبي
سعر رغيف الخبز أول يوليو 2026 رسميا .. التموين تحسم الجدل
الجيزة تحارب فوضى القمامة .. خطة متكاملة لمواجهة ظاهرة الفريزة
مضيق هرمز والمفاوضات النووية .. تصعيد محسوب ومحاولات لكسر الجمود بين واشنطن وطهران
إذا كنت من خارج الأولوية .. فرصة جديدة لاستكمال حجز شقتك حتى 7 يوليو
وزيرة التضامن: صرف مساعدات لأسر ضحايا حادث سقوط تروسيكل بترعة في أسيوط
حسام حسن للاعبي منتخب مصر : التأهل لدور الـ32 ليس إنجازًا .. مباراة أستراليا الأهم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مراد أبو عيشة: أفلام عمان السينمائي هذا العام عن الحب والصداقة والذاكرة المشتركة| خاص

مهرجان عمّان السينمائي الدولي
مهرجان عمّان السينمائي الدولي
محمد نبيل

يطلق مهرجان عمّان السينمائي الدولي – أوّل فيلم برنامجه الرسمي الكامل لدورته السابعة، وتضيف هذه الدورة بعداً جديداً إلى مسيرة المهرجان وتُسهم في توسيع حضوره خارج المنطقة، مع تشكيلة سينمائية ثرية ومتنوعة تضم اثنين وثمانين فيلماً من سبعٍ وعشرين دولة، إلى جانب عشرة عروض أولى عالمية وعرضين دوليين أوليين وخمسة عروض أولى عربية.

وقال مراد أبو عيشة، رئيس برمجة الأفلام الوثائقية الطويلة العربية والأفلام غير العربية بمهرجان عمان السينمائي الدولي: "تلتقي مسابقة الأفلام الروائية غير العربية ومسابقة الأفلام الوثائقية العربية هذا العام عند هاجس واحد: الروابط التي تُشكّل وجودنا — سواء تجسّدت في العائلة، أو الحب، أو الصداقة، أو الذاكرة المشتركة.

وأضاف في تصريح خاص: تنتمي الأفلام المختارة إلى جغرافيات متباعدة وأجيال مختلفة وحساسيات سينمائية متنوّعة، غير أنها تلتقي عند سؤال واحد: كيف تتشكّل الحياة الفردية تحت وطأة القوى الاجتماعية والسياسية الكبرى، دون أن تنفصل عن جذورها الإنسانية العميقة؟ معًا، ترسم هذه الأعمال صورة نابضة بالحياة عن الصمود والانتماء والسعي الدائم إلى التواصل في عالم لا يكفّ عن التحوّل."
 

الأفلام الوثائقية الطويلة العربية
بابا والقذافي، إخراج جيهان ك. – ليبيا.
الجانب الآخر من الشمس، إخراج توفيق صابوني – سوريا.
حبيبي حسين، إخراج أليكس بكري – فلسطين.
دو يو لوف مي، إخراج لانا ضاهر – لبنان.
ضدّ السينما، إخراج علي سعيد – المملكة العربية السعودية.
عصافير الحرب، إخراج جناي بولس وعبد القادر حبق – لبنان، سوريا.
فلانة، إخراج زهراء غندور – العراق.

الأفلام الروائية غير العربية
رجل يتلاشى، إخراج فيلف راينهارت – ألمانيا.
سرّنا، إخراج غريس باسو – البرازيل.
ظلُّ والدي، إخراج أكينولا ديفيز جونيور – نيجيريا.
لو المحظوظ، إخراج لويد لي تشوي – كندا.
مدينة لا تنام، إخراج غييرمو غالوي – إسبانيا.
مغسلة، إخراج زامو مخوانازي – جنوب أفريقيا.
نصدّقكِ، إخراج شارلوت دوفيلير وأرنو دوفيه – بلجيكا.

مراد أبو عيشة مهرجان عمّان السينمائي الدولي مهرجان عمان السينمائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة إحالة واضع امتحان عربي الثانوية العامة للتحقيق بعد شكاوى الطلاب| التعليم توضح

وزير العمل خلال زيارته أحد المصابين

وزير العمل يزور مصابي حادث مشروع القطار السريع ويوجه بتقديم كافة أوجه الرعاية

أرشيفية

بلاغ اختطاف طائرة ركاب.. حالة استنفار في سلاح الجو الإسرائيلي وأزمة خطيرة بسبب رحلة وارسو

هل يتغير سعر رغيف الخبز؟ التموين تحسم الجدل وتؤجل تطبيق "الخصم المباشر"

بعد تحركات التموين الأخيرة.. مفاجأة بشأن رغيف العيش المدعم

أعلى عائد وأفضل شهادة ادخار متاحة اليوم في البنوك

البنوك تتنافس على طرح أعلى عائد لشهادات الادخار في 30 يونيو .. تعرف على أفضل الشهادات

اعراض السرطان في الجسم

أعراض السرطان في الجسم .. 10 علامات تنذرك بالمرض الخبيث

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 يونيو بعد الهبوط

هبة مجدي

قبل هبة مجدي.. نجوم إصابهم المرض اللعين وانتصروا عليه

ترشيحاتنا

ليفرامنتو

ليفرامنتو يخضع لجراحة ونيوكاسل يترقب عودته مع التحضير للموسم الجديد

فرنسا

التشكيل المتوقع لمنتخب فرنسا خلال مواجهة السويد في كأس العالم

الهلال

بعد أنباء اقترابه من تدريب الزمالك.. سانتوس مديرًا فنيًا للهلال السوداني

بالصور

رغم استخدامه يوميًا.. خبيرة تجميل تكشف أخطاء تجعل واقي الشمس بلا فائدة

واقي الشمس
واقي الشمس
واقي الشمس

احذرها قبل فوات الأوان.. 8 أسباب شائعة وراء التهاب المفاصل قد تهدد حركتك

احذرها قبل فوات الأوان.. 8 أسباب شائعة وراء التهاب المفاصل قد تهدد حركتك
احذرها قبل فوات الأوان.. 8 أسباب شائعة وراء التهاب المفاصل قد تهدد حركتك
احذرها قبل فوات الأوان.. 8 أسباب شائعة وراء التهاب المفاصل قد تهدد حركتك

حملات تموينية مكبرة علي مخابز منيا القمح للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه

مخبز
مخبز
مخبز

7 علامات تكشف احتياج جسمك للراحة وليس المزيد من القهوة

7 علامات تكشف أن جسمك يحتاج إلى الراحة وليس المزيد من القهوة
7 علامات تكشف أن جسمك يحتاج إلى الراحة وليس المزيد من القهوة
7 علامات تكشف أن جسمك يحتاج إلى الراحة وليس المزيد من القهوة

فيديو

حنان سليمان

ابني وأمي كانوا حياتي.. حنان سليمان تفسر رفضها الزواج

طبيبة الغربية

ليست طبيبة ولا عروسًا.. الداخلية توضح ملابسات وفاة فتاة الغربية

الفريق ياسر الطودي - قائد قوات الدفاع الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: سماء مصر مصانة ومحمية بأحدث أنظمة التسليح العالمية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب : الاحتفاء بـ 13 عاما على ثورة 30 يونيو المجيدة

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: عندما تنطق الأرقام .. 30 يونيو.. أنقذت الهوية وأعادت بناء الدولة المصرية

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل تحكمنا الخوارزميات أكثر مما نفهمها؟

د. وليد فاروق مدير مرصد الذهب

د. وليد فاروق يكتب: كيف غيّرت أسعار الفائدة والدولار قواعد سوق الذهب عالميًا ؟

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: دردشة على القهوة.. حكاية 10 سنين غيرت شكل مصر

المزيد