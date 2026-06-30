1.5مليار مليار جنيه ..النيابة العامة تواصل إخلاء ساحات التحفظ لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة

تواصل النيابة العامة جهودها في إخلاء ساحات التحفظ وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة؛ وأسفرت الجهود عن إخلاء خمس وستين ساحة تحفظ، واسترداد أصول تُقدَّر قيمتها بنحو أربعة مليارات ونصف المليار جنيه، وتسليم أكثر من مائة ألف مركبة إلى مالكيها، فضلًا عن ارتفاع عائدات بيع المركبات إلى نحو مليارين ونصف المليار جنيه.

وأبرمت النيابة العامة بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر؛ لتنظيم وإدارة المزادات العلنية الخاصة ببيع المركبات المصادرة، بما يضمن حوكمة إجراءات البيع، وتعظيم العائد المتحقق للدولة.

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